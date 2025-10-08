شوبير يكشف سبب رفضه الترشح لرئاسة الأهلي في 2014

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي السابق، سبب رفضه فكرة رئاسة النادي الأهلي في عام 2014، بسبب حبه للعمل الإعلامي.

وقال شوبير، في انتخابات إذاعية اليوم، الأربعاء: «في عام 2014، تم ترشيحها في انتخابات التصويت الأهلية التي فاز بها المهندس محمود طاهر، ولم يكن هناك أي مرشح متقدم ضد محمد طاهر، وفي هذا التوقيت جاء النادي كان بيمر بحالة من القلق».



وأضاف: «قانون الـ 8 سنوات أكبر من الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي وخالد مرتجي وخالد الدرندلي، وكل هذه الأسماء الكبيرة، فبدأ البحث عن شخصية تخوض غمار الانتخابات على كرسي الرئاسة ضد المهندس محمود طاهر».

وتابع: «حكم النادي الأهلية وكان يرأسهم تيسير الهواري عليه رحمة الله، كانوا يدرسون عن شخص من أبناء النادي للترشح ضد محمود طاهر على الرئاسة».

وأتم: «تيسير الهواري تواصل معي وقتها، مطلوب من الموجودين أن يعلموا هذا الأمر يعني، وبلغني وقتها أنه تم تخصيصه لخوض الانتخابات على الرئاسة ضد محمود طاهر، لكنه طلب هذا الأمر وأخبرت له صراحة لا، لأني أعتز العمل الإعلامي، وتم توظيف وقتها بإبراهيم المعلم».