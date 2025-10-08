غير اللبن.. 3 مصادر مختلفة للحصول على الكالسيوم

يُعدّ اللبن مصدرًا ممتازًا للكالسيوم (300 ملغ في كوب واحد) للحفاظ على صحة عظامك، ولكنه ليس الطريقة الوحيدة لتلبية احتياجاتك من الكالسيوم، تُوفّر الخضراوات الغنية بالكالسيوم والبروتينات ومنتجات الألبان خياراتٍ غذائيةً تتجاوز اللبن.

مصادر مختلفة للحصول على الكالسيوم

- الزبادي

يحتوي كوب واحد من الزبادي الخالي من الدسم على كمية كالسيوم أعلى بكثير من كوب واحد من حليب البقر، ولا يقل الزبادي قليل الدسم عنه بكثير، حيث يحتوي كل كوب على 448 ملغ من الكالسيوم، تجدر الإشارة إلى أن الزبادي اليوناني يحتوي على كمية كالسيوم أقل؛ حيث يحتوي الكوب الخالي من الدسم على 250 ملغ، بينما يحتوي الكوب قليل الدسم على 260 ملغ

- التين

يحتوي كوب من التين المجفف على حوالي ٢٤١ ملغ من الكالسيوم، أي أكثر من العديد من الفواكه، ويكفي كوب وربع الكوب (١.٢٥ كوب) لمعادلة كمية الكالسيوم الموجودة في كوب من الحليب

- سمك السلمون

يحتوي سمك السلمون الأحمر على حوالي 168 ملغ من الكالسيوم، يرتفع مستوى الكالسيوم في سمك السلمون المعلب أيضا.

المصدر very well health