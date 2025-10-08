وسط حشد كبير.. جنوب الوادي تنظم مسيرة طلابية احتفاء بذكرى نصر أكتوبر

نظمت جامعة جنوب الوادي احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، تضمنت مسيرة حاشدة من أمام مبنى رئاسة الجامعة، بمشاركة منسوبي الجامعة تقدمها رئيس الجامعة.

تضمنت فعاليات الاحتفالية فقرات فنية وطنية وأناشيد وأغاني تؤكد على روح الانتماء والفخر ببطولات الجيش المصرى، بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، طروب طلبة أمين الجامعة، عبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية والعاملين وطلاب الجامعة من مختلف الكليات، وطلاب الجامعة الأهلية.

وأكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن احتفالات أكتوبر تظل رمزًا خالدًا لإرادة الشعب المصري وقوة جيشه الباسل، مشددًا على أن الجامعة تحرص دائمًا على غرس قيم الانتماء والوطنية في نفوس أبنائها الطلاب.

وأضاف عكاوى، بأن السادس من أكتوبر سوف يبقى شاهدًا على عظمة مصر وقدرتها على تحويل المستحيل إلى واقع، مشيرًا إلى أن ما تحقق في هذا اليوم المجيد كان ثمرة إيمان القيادة السياسية وقتها، والتفاف الشعب حول جيشه، وهو ما يرسخ قناعة راسخة بأن وحدة الصف هي سر قوة هذا الوطن، داعيًا الطلاب إلى استلهام روح أكتوبر في العمل الجاد والإبداع والعلم، ليكونوا امتدادًا حقيقيًا لجيل النصر.

وأشاد رئيس الجامعة جنوب الوادى، بالمشاركة الفعالة لأسرة طلاب من أجل مصر ف هذا الاحتفال من مختلف كليات الجامعة وبرامج الجامعة الأهلية، مثمناً دور أسرة طلاب من أجل مصر في تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية والفعاليات على مدار العام.