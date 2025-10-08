قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وسط حشد كبير.. جنوب الوادي تنظم مسيرة طلابية احتفاء بذكرى نصر أكتوبر

احتفالات أكتوبر
احتفالات أكتوبر
يوسف رجب

نظمت جامعة جنوب الوادي احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، تضمنت مسيرة حاشدة من أمام مبنى رئاسة الجامعة، بمشاركة منسوبي الجامعة تقدمها رئيس الجامعة.

تضمنت فعاليات الاحتفالية فقرات فنية وطنية وأناشيد وأغاني تؤكد على روح الانتماء والفخر ببطولات الجيش المصرى، بحضور الدكتور  عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، طروب طلبة أمين الجامعة، عبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد ولفيف  من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية والعاملين وطلاب الجامعة من مختلف الكليات، وطلاب الجامعة الأهلية.

وأكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن احتفالات أكتوبر تظل رمزًا خالدًا لإرادة الشعب المصري وقوة جيشه الباسل، مشددًا على أن الجامعة تحرص دائمًا على غرس قيم الانتماء والوطنية في نفوس أبنائها الطلاب.

وأضاف عكاوى، بأن السادس من أكتوبر سوف يبقى شاهدًا على عظمة مصر وقدرتها على تحويل المستحيل إلى واقع، مشيرًا إلى أن ما تحقق في هذا اليوم المجيد كان ثمرة إيمان القيادة السياسية وقتها، والتفاف الشعب حول جيشه، وهو ما يرسخ قناعة راسخة بأن وحدة الصف هي سر قوة هذا الوطن، داعيًا الطلاب إلى استلهام روح أكتوبر في العمل الجاد والإبداع والعلم، ليكونوا امتدادًا حقيقيًا لجيل النصر.

وأشاد رئيس الجامعة جنوب الوادى، بالمشاركة الفعالة لأسرة طلاب من أجل مصر ف هذا الاحتفال من مختلف كليات الجامعة وبرامج الجامعة الأهلية، مثمناً دور أسرة طلاب من أجل مصر في تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية والفعاليات على مدار العام.

جامعة جنوب الوادي مسيرة طلابية ذكرى انتصارات أكتوبر الأنشطة الطلابية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

الدكتورة منال عوض

وزيرة البيئة تتوجه إلى مدينة أبوظبي للمشاركة فى المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة

المتحف المصري الكبير

سياحة الأقصر: افتتاح المتحف المصري الكبير الحدث التاريخي الأكبر في العالم

وزير العمل

إيقاف المنشآت المخالفة.. تحرير 115 محضرًا و43 انذارًا في حملات تفتيش على السلامة المهنية

بالصور

الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كندة علوش تخطف الأنظار بمكياج لافت

كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت

بحضور محافظ البحيرة الأسبق.. أعلام الشرقية يحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة|صور

مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

المزيد