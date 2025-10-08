محافظ الإسكندرية يبحث سبل تعزيز وتطوير المنظومة الصحية

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، لبحث سبل تعزيز وتطوير المنظومة الصحية داخل المحافظة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة تكثيف التنسيق مع المحافظات لتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان توفير رعاية طبية متميزة للمواطنين.

وفي مستهل اللقاء، ثمّن محافظ الإسكندرية جهود وزارة الصحة في الارتقاء بالقطاع الصحي على الرغم من التحديات القائمة، مؤكدًا على أهمية دعم هذه الجهود من خلال التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية والمجتمع المدني، والعمل وفق خطط مستقبلية طموحة تهدف إلى تطوير المنظومة الطبية بشكل شامل ومستدام.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن عرضًا تفصيليًا لخطة إدراج محافظة الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل. وتناول العرض مدى جاهزية المنشآت الصحية، ومتطلبات التطوير والدعم الفني، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وخطط الوزارة لتطوير البنية التحتية والفنية وتحسين بيئة العمل للأطقم الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

كما استعرض اللقاء جهود الوزارة في تطوير الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة، مع التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لتقييم وتلبية احتياجات المنشآت الصحية.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة للمواطنين وتيسير حصولهم على خدمات صحية شاملة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور م. أميرة صلاح – نائب محافظ الإسكندرية ، وعدد من قيادات وزارة الصحة

⁠د. بيتر وجيه – مساعد الوزير للطب العلاجي ،د. شريف مصطفى – مساعد الوزير للمشروعات القومية ، د. مها إبراهيم – رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ، د. محمد يحيى بدران – مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية ، د. شاهيناز مصطفى – مدير فرع التأمين الصحي بالإسكندرية