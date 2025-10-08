المشاط تصل بروكسل للمشاركة في منتدى البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية (Global Gateway Forum 2025)، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم، حيث تُعقد نسخة هذا العام لتُركز على تعزيز الترابط العالمي في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

ومن المقرر أن يُشارك في المنتدى المنتدى ممثلون رفيعو المستوى من الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لمناقشة استراتيجيات مبتكرة لتوسيع نطاق استثمارات مبادرة البوابة العالمية في الدول الشريكة.

تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

وتأتي مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التنموية، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التحول الأخضر وتمويل التنمية والبنية التحتية المستدامة والاستثمار في رأس المال البشري، وذلك في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، كما تتزامن المشاركة مع الاستعدادات لانعقاد القمة المصرية الأوروبية نهاية أكتوبر الجاري.

ويتضمن جدول أعمال الوزيرة خلال مشاركتها زخمًا من الفعاليات واللقاءات الثنائية، فضلًا عن استعراض ما قامت به الحكومة على مدار الأشهر الماضية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، حيث تشارك في عدد من الأنشطة واللقاءات المهمة ضمن أجندة المنتدى، كما تشارك في الجلسة الافتتاحية الرسمية التي تتحدث خلالها رئيسة المفوضية الأوروبية.

كما يتضمن الجدول عقد لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، فضلًا عن مسؤولين من وزارات التعاون الدولي في الدنمارك والسويد وهولندا وألمانيا وسلوفاكيا، كما تشارك الوزيرة في عدد من الجلسات الموضوعية المتخصصة التي تناقش الاستثمار في البنية التحتية والتحول الأخضر، بالإضافة إلى حضور فعاليات جانبية تجمع صناع القرار والخبراء لمناقشة فرص التعاون بين إفريقيا وأوروبا في إطار مبادرة البوابة العالمية.