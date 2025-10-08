قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
الرئيس السيسي: مشروع كبير لإعادة صياغة مؤسسات الدولة بانتقاء دقيق للكفاءات
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
اقتصاد

المشاط تصل بروكسل للمشاركة في منتدى البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط
آية الجارحي

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية (Global Gateway Forum 2025)، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم، حيث تُعقد نسخة هذا العام لتُركز على تعزيز الترابط العالمي في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

ومن المقرر أن يُشارك في المنتدى المنتدى ممثلون رفيعو المستوى من الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لمناقشة استراتيجيات مبتكرة لتوسيع نطاق استثمارات مبادرة البوابة العالمية في الدول الشريكة.

تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

وتأتي مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التنموية، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التحول الأخضر وتمويل التنمية والبنية التحتية المستدامة والاستثمار في رأس المال البشري، وذلك في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، كما تتزامن المشاركة مع الاستعدادات لانعقاد القمة المصرية الأوروبية نهاية أكتوبر الجاري.

ويتضمن جدول أعمال الوزيرة خلال مشاركتها زخمًا من الفعاليات واللقاءات الثنائية، فضلًا عن استعراض ما قامت به الحكومة على مدار الأشهر الماضية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، حيث تشارك في عدد من الأنشطة واللقاءات المهمة ضمن أجندة المنتدى، كما تشارك في الجلسة الافتتاحية الرسمية التي تتحدث خلالها رئيسة المفوضية الأوروبية.

كما يتضمن الجدول عقد لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، فضلًا عن مسؤولين من وزارات التعاون الدولي في الدنمارك والسويد وهولندا وألمانيا وسلوفاكيا، كما تشارك الوزيرة في عدد من الجلسات الموضوعية المتخصصة التي تناقش الاستثمار في البنية التحتية والتحول الأخضر، بالإضافة إلى حضور فعاليات جانبية تجمع صناع القرار والخبراء لمناقشة فرص التعاون بين إفريقيا وأوروبا في إطار مبادرة البوابة العالمية.

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

الهجرة العشوائية لأمريكا

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

بملابس لافتة.. 5 إطلالات لـ يارا السكري في أسبوع الموضة بباريس

خلال سبتمبر.. تعرف على علامات السيارات الأعلى ترخيصا في مصر

الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية

خلطة غريبة ولذيذة.. طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص والسبانخ

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

