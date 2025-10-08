بجلسة مزاد اليوم .. 4.9 مليون جنيه حصيلة البيع لسيارات وبضائع جمارك مطار القاهرة

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة برئاسة ناصر عميرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الأربعاء الموافق ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ لبضائع وسيارات جمارك القاهرة بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ١٢٢ من لوطات البضائع والسيارات المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك مطار القاهرة وتفتيش الركاب ومخزن ٦ أكتوبر والملاحق الخاصة به .

المبيعات

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٧ لوط سيارات بمبلغ ٣ مليون و٥ آلاف و٥٠٠ جنيه.

وتم البيع النهائى لعدد٢٣ لوط بضائع بمبلغ مليون و٩٨٣ ألف و٩٠٠ جنيه ، بإجمالي عدد لوطات السيارات والبضائع المباعة ٢٩ لوط بمبلغ ٤ مليون و٩٨٩ ألف و٤٠٠ جنيه.

ويأتي المزاد تنفيذا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.



