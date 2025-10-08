عبد المنعم سعيد: الخبرة الدبلوماسية المصرية عنصر أساسي في تحقيق أي تقدم نحو السلام

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى استمرار الحرب من أجل بقاء حكومته، في حين أن حركة حماس قد لا تقبل بمسألة نزع سلاحها، مما يعقد مسار المفاوضات رغم الجهود المبذولة.

وقال في حواره في برنامج “ المشهد " المذاع على قناة ” تن “، :” مدينة شرم الشيخ تستحق عن جدارة لقب مدينة السلام، مشيرًا إلى أن هناك أطرافًا تحاول عرقلة مسار المفاوضات الجارية، سواء من الجانب الإسرائيلي أو الفلسطيني".



وأضاف أن هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة لمستقبل المفاوضات، موضحًا أن ما وصفه بـ"السيناريو الذهبي" يتمثل في انطلاق المفاوضات بشكل جدي، مما قد يخلق أجواء من الفرح في كل من إسرائيل وفلسطين، معربًا عن أمله في أن يكون مروان البرغوثي من بين المفرج عنهم في إطار أي تسوية قادمة.



وأشار إلى أنه يعرف البرغوثي شخصيًا، ويعتبره شخصية ذات تأثير كبير داخل المجتمع الفلسطيني، تؤمن بالسلام، موضحًا أنه سبق وقال له إن "أكبر خطأ ارتكبناه أننا لم نتبع نهج الرئيس السادات"، واصفًا البرغوثي بأنه "مانديلا القضية الفلسطينية".



وشدد المفكر السياسي على أن الدور الإقليمي لمصر لا غنى عنه، مؤكدًا أن الخبرة الدبلوماسية المصرية تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق أي تقدم نحو السلام.