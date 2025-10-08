هل استقرت الأحزاب على مرشحيها في القائمة؟.. صحفي يكشف

قال الكاتب الصحفي محمود فهمي إنه من الملاحظ اليوم أن هناك إقبال كبير من جانب المرشحين لانتخابات مجلس النواب سواء على مستوى الأحزاب أو المستقلين.

اجتماعات مكثفة للاختيارات الصحيحة

وأضاف «فهمي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة «dmc» أنه منذ الانتهاء من الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ والإعلان عن الفائزين في تلك الانتخابات بدأت الأحزاب في عقد اجتماعات مكثفة للاختيارات الصحيحة على مستوى مجلس النواب.

انتخابات مجلس الشيوخ

لافتا إلى أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات للقائمة الوطنية التي خاضت انتخابات مجلس الشيوخ وضمت 12 حزبا سياسيا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحا أن تلك القائمة تخوض انتخابات مجلس النواب بنفس تشكيل الأحزاب.

وأوضح أن الأيام الماضية شهدت أيضا اجتماعات لوضع اللمسات النهائية لاختيار المرشحين على القوائم، إلى جانب بعض الأحزاب بدأت منذ فترة على تشكيل قوائم انتخابية.