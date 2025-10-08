قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يُهنئ المنتخب الوطني لكرة القدم بالتأهل لكأس العالم 2026
الرئيس السيسي يهنئ المنتخب بالتأهل لمونديال 2026: الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز
الحلم تحقق بأقدام صلاح .. منتخب مصر إلى كأس العالم 2026
بحضور كبار علماء الأزهر.. توافد كبير على عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم
محمد صلاح يؤكد وصول مصر إلى كأس العالم ويحرز الهدف الثالث في جيبوتي
بعد 4 أشهر من احتجازه.. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي
جوزيف عون: الاحتلال الإسرائيلي يعرقل مهمة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.. تفاصيل
الرئيس السيسي: مشروع ضخم جدا لصياغة وبناء مؤسسات الدولة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة بخارية مع سيارة ملاكى ببني سويف
أكتوبر شهر الانتصارات .. أحمد موسى: ننتظر جميعًا تأهل المنتخب لكأس العالم |فيديو
الجامعة العربية تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين
إطلاق مشروع مدرسة التلاوة المصرية بالجامع الأزهر.. رابط التسجيل
محافظات

80 مرشحًا في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بقنا

أ ش أ

 أعلن المستشار إسماعيل الزناتي، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ورئيس محكمة قنا الابتدائية، أنه تم غلق باب الترشح في اليوم الأول بمحافظة قنا وفقًا للقواعد التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، دون وجود أي معوقات.
وأوضح الزناتي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأربعاء/ - أن اللجنة تلقت أوراق 80 مرشحًا على المقاعد الفردية في دوائر المحافظة الأربع، وهي: الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز قنا، والدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة قوص، والدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة نجع حمادي، والدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة أبوتشت.
وأضاف أن اللجنة تقوم بفحص جميع الأوراق المقدمة من المرشحين طبقًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتم منح المرشح الرقم والرمز الانتخابي في حال استيفاء أوراقه كاملة.
وأكد "الزناتي" أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت جميع سبل الدعم اللوجستي لتيسير عملية تلقي الأوراق، مشيدًا بالجهود التنظيمية والأمنية المبذولة لتسهيل إجراءات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

مجلس النواب محافظة قنا الهيئة الوطنية للانتخابات

