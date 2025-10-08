80 مرشحًا في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بقنا

أعلن المستشار إسماعيل الزناتي، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ورئيس محكمة قنا الابتدائية، أنه تم غلق باب الترشح في اليوم الأول بمحافظة قنا وفقًا للقواعد التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، دون وجود أي معوقات.

وأوضح الزناتي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأربعاء/ - أن اللجنة تلقت أوراق 80 مرشحًا على المقاعد الفردية في دوائر المحافظة الأربع، وهي: الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز قنا، والدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة قوص، والدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة نجع حمادي، والدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة أبوتشت.

وأضاف أن اللجنة تقوم بفحص جميع الأوراق المقدمة من المرشحين طبقًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتم منح المرشح الرقم والرمز الانتخابي في حال استيفاء أوراقه كاملة.

وأكد "الزناتي" أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت جميع سبل الدعم اللوجستي لتيسير عملية تلقي الأوراق، مشيدًا بالجهود التنظيمية والأمنية المبذولة لتسهيل إجراءات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025