برلمان

مستقبل وطن يدفع بشادي الكومي يتقدم في انتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة الجمالية

عبد الرحمن سرحان

تقدم اليوم الاربعاء شادي الكومي بأوراق ترشحه رسميًا لعضوية مجلس النواب المصري 2025 عن الدائرة رقم (12) التي تضم (منشأة ناصر – باب الشعرية – الموسكي – الجمالية)، ممثلًا عن حزب مستقبل وطن، بالرمز الانتخابي القلم   رقم 1 .

وأكد الكومي عقب تقدمه بأوراق الترشح، أن قراره نابع من إيمانه العميق بواجب المشاركة الوطنية، ورغبته الصادقة في خدمة أهالي دائرته الكرام، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب نوابًا يعبرون بصدق عن صوت المواطن، ويدعمون جهود الدولة في تحقيق التنمية والبناء.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في محافظات: الجيزة ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا ، أسيوط ، الوادي الجديد، سوهاج ، قنا ، الأقصر أسوان ، البحر الأحمر الإسكندرية ، البحيرة ، مطروح

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في محافظات: القاهرة ، القليوبية ، الدقهلية ، المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، دمياط ، بور سعيد ، الإسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، جنوب سيناء

شادي الكومي مجلس النواب المصري انتخابات مجلس النواب مجلس النواب النواب

المزيد

