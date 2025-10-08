وزير الحكم المحلي الفلسطيني: المانحون أكدوا استعدادهم لدعم الحكومة الفلسطينية فور انتهاء العدوان

قال سامي حجاوي وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على مدن وقرى الضفة الغربية بما في ذلك رام الله، مشيراً إلى أن وزارة الحكم المحلي تقود لجنة وزارية للتعامل مع الأضرار الناتجة عن الاقتحامات المتكررة في طولكرم وجنين ومناطق أخرى.

وأضاف حجازي، خلال لقاء مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم ومصادرة الأراضي، في ظل أزمة مالية خانقة تواجهها الحكومة الفلسطينية بسبب احتجاز الاحتلال لأموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وأوضح أن وزارة الحكم المحلي تعمل على دعم 485 هيئة محلية، تضم 161 بلدية و384 مجلسًا قرويًا، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء ومشاريع البنية التحتية التي تمثل خط الدفاع الأول عن حياة الفلسطينيين اليومية.

وأكد، على أن الحكومة الفلسطينية ستبدأ فور وقف الحرب في غزة بتنفيذ الخطة العربية المحدثة لإعادة الإعمار، التي ستشمل برامج الإنعاش المبكر والإيواء ومئات المشاريع التنموية بالشراكة مع المانحين والأصدقاء الدوليين.

وأوضح أن الاجتماعات بين الحكومة والجهات المانحة مستمرة، وأن الجميع أبدى استعداده الكامل للانطلاق في اليوم التالي للحرب من أجل إعادة الحياة إلى قطاع غزة ودعم صمود الفلسطينيين في مختلف أنحاء الوطن.