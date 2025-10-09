قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟
مسئول أمريكي: الحرب في قطاع غزة انتهت فعليًا
على طريقة السادات.. نتنياهو يدعو ترامب لخطاب في الكنيست الإسرائيلي
أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال
خطأ شائع في العقيقة يضيع ثوابها.. اعرف ضوابطها وشروطها
سفير باكستان بالقاهرة: نسعى لتعميق الشراكة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين
بعد اتفاق وقف حرب غزة.. مصدر إسرائيلي يكشف موعد إطلاق حماس للرهائن
طالبت ترامب بضمانات.. حماس تشكر مصر وقطر وتركيا بعد اتفاق وقف حرب غزة
أول إنجاز ملموس بخطة ترامب.. إسرائيل تسحب قواتها وحماس تفرج عن جميع الأسرى
رغم إعلان ترامب عن اتفاق سلام.. انفـجار عنـيف يهز قطاع غـزة
نتنياهو: الحكومة تجتمع للموافقة على اتفاق السلام وإعادة الرهائن
نتنياهو: يومٌ عظيمٌ لإسرائيل.. تعزيز السلام مع جيراننا وتحرير رهائننا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

حبس 3 تشكيلات عصابية متورطة في سرقات السيارات والنشل

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق حبس 3 تشكيلات عصابية متورطة في سرقات السيارات والنشل في مناطق النزهة ومدينة بدر والدرب الأحمر وحررت محاضر بالوقائع.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط 3 تشكيلات عصابية متورطة في سرقات السيارات والنشل في مناطق النزهة ومدينة بدر والدرب الأحمر وحررت محاضر بالوقائع.

ونجحت القوات فى ضبط شخصين في دائرة قسم شرطة النزهة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين عبر أسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية. وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي من عملات أجنبية والدراجة المستخدمة في تنفيذ الجرائم. وأقرّا بارتكاب 4 وقائع مماثلة.

كما تمكن رجال المباحث،  من ضبط شخصين في دائرة قسم شرطة النزهة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين عبر أسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية. وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي من عملات أجنبية والدراجة المستخدمة في تنفيذ الجرائم. وأقرّا بارتكاب 4 وقائع مماثلة.

وتمكن رجال الشرطة فى ضبط شخصين في دائرة قسم شرطة بدر بتهمة سرقة السيارات عبر أسلوب "توصيل الأسلاك". وبمساعدتهما تم ضبط السيارات المسروقة لدى عميلهما، وهو ميكانيكي سيارات مقيم بمحافظة القليوبية، وتم القبض عليه.

كما تم ضبط 3 عاطلين، بينهم اثنان لهم معلومات جنائية، في دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر لقيامهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل".

وعُثر بحوزتهم على هاتف محمول، واعترفوا بارتكاب 6 وقائع. وتم ضبط كافة الهواتف المسروقة لدى عميلهم، بائع هواتف محمولة له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة المنوفية.

كما ضُبط شخص آخر في دائرة قسم شرطة مدينة نصر بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة. وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجرائم. و

أقر بارتكاب 5 وقائع مماثلة، وتم ضبط جميع الهواتف المسروقة لدى عميله، فني صيانة هواتف محمولة مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين.

درة تخطف الأنظار بإطلالات ملفتة في رحلتها بفرنسا

