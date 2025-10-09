المؤشرات الآسيوية تغلق على ارتفاع مع صعود أسهم شركة سوفت بنك اليابانية

أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية على ارتفاع مع صعود أسهم شركة سوفت بنك اليابانية بنسبة 11.43% اليوم الخميس، بعد يوم من إعلانها اتفاق لشراء قسم الروبوتات التابع لشركة إيه بي بي السويسرية للهندسة مقابل 5.4 مليارات دولار، في خطوة تعزز حضور سوفت بنك في مجال الذكاء الاصطناعي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر نيكي 225 د الياباني بنسبة 1.77% ليغلق عند 48580.44 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسيًا جديدًا في وقت سابق من الجلسة، بينما صعد مؤشر توبكس بنسبة 0.68% ليغلق عند 3257.77 نقطة.



وقفزت أسهم بنك هانج سنج في هونج كونج بأكثر من 26% بعد أن اقترحت مجموعة إتش إس بي سي اليوم خصخصته، في صفقة تقدر قيمة البنك بأكثر من 290 مليار دولار هونج كونجي ( أي ما يعادل 37 مليار دولار أمريكي).



وطلبت إتش إس بي سي من مجلس إدارة بنك هانج سنج طرح مقترح الخصخصة على المساهمين من خلال مخطط ترتيب بموجب قانون الشركات في هونج كونج.



وبموجب الصفقة، سيتم إلغاء أسهم بنك هانج سنج مقابل 155 دولار هونج كونجي للسهم الواحد.



وتمتلك مجموعة إتش إس بي سي نحو 63% من أسهم البنك، ما يجعل قيمة الصفقة تبلغ حوالي 106 مليارات دولار هونج كونجي.



في المقابل، تراجعت أسهم إتش إس بي سي المدرجة في هونج كونج بأكثر من 6%.

وانخفض مؤشر هانج سنج بنسبة 0.29%، بينما تراجع مؤشر هانج.سنج للتكنولوجيا بنسبة 0.66%.



أما في البر الرئيسي للصين، فقد ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.48% ليغلق عند 4709.48 نقطة، بعد العودة من عطلة طويلة. وقاد قطاع المواد الخام المكاسب في المؤشر، حيث صعدت أسهم شركة تونجلينج الصينية للمعادن غير الحديدية بنسبة 10.08%، ودونجفانج إلكتريك الكهربائية الصينية بنسبة 10.01%.



وجاء ذلك بعد إعلان وزارة التجارة الصينية اليوم تشديد القيود على صادرات المعادن النادرة والتقنيات المتعلقة بها.



وبات على الكيانات الأجنبية في الوقت الحالي الحصول على ترخيص من بكين لتصدير أي منتجات تحتوي على أكثر من 0.1% من المعادن النادرة المستخرجة محليًا أو المصنّعة باستخدام تقنيات الاستخراج أو التكرير أو تصنيع المغناطيس أو إعادة التدوير الصينية.



كما حظرت الوزارة على المواطنين الصينيين المشاركة في أنشطة تعدين خارجية غير مصرح بها.



وفي أستراليا، ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.25% ليغلق عند 8,969.8 نقطة،

بينما أُغلقت الأسواق الكورية الجنوبية بسبب عطلة رسمية.