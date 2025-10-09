قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
جون إدوارد يطالب بحل جذري لأزمة مستحقات لاعبي الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المؤشرات الآسيوية تغلق على ارتفاع مع صعود أسهم شركة سوفت بنك اليابانية

معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية تغلق على ارتفاع مع صعود أسهم شركة سوفت بنك اليابانية
معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية تغلق على ارتفاع مع صعود أسهم شركة سوفت بنك اليابانية
أ ش أ

أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية على ارتفاع مع صعود أسهم شركة سوفت بنك اليابانية بنسبة 11.43% اليوم الخميس، بعد يوم من إعلانها اتفاق لشراء قسم الروبوتات التابع لشركة إيه بي بي السويسرية للهندسة مقابل 5.4 مليارات دولار، في خطوة تعزز حضور سوفت بنك في مجال الذكاء الاصطناعي.


وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر نيكي 225 د الياباني بنسبة 1.77% ليغلق عند 48580.44 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسيًا جديدًا في وقت سابق من الجلسة، بينما صعد مؤشر توبكس بنسبة 0.68% ليغلق عند 3257.77 نقطة.


وقفزت أسهم بنك هانج سنج في هونج كونج بأكثر من 26% بعد أن اقترحت مجموعة إتش إس بي سي اليوم خصخصته، في صفقة تقدر قيمة البنك بأكثر من 290 مليار دولار هونج كونجي ( أي ما يعادل 37 مليار دولار أمريكي).


وطلبت إتش إس بي سي من مجلس إدارة بنك هانج سنج طرح مقترح الخصخصة على المساهمين من خلال مخطط ترتيب بموجب قانون الشركات في هونج كونج.


وبموجب الصفقة، سيتم إلغاء أسهم بنك هانج سنج مقابل 155 دولار هونج كونجي للسهم الواحد. 


وتمتلك مجموعة إتش إس بي سي نحو 63% من أسهم البنك، ما يجعل قيمة الصفقة تبلغ حوالي 106 مليارات دولار هونج كونجي.


في المقابل، تراجعت أسهم إتش إس بي سي المدرجة في هونج كونج بأكثر من 6%.
وانخفض مؤشر هانج سنج بنسبة 0.29%، بينما تراجع مؤشر هانج.سنج للتكنولوجيا بنسبة 0.66%.


أما في البر الرئيسي للصين، فقد ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.48% ليغلق عند 4709.48 نقطة، بعد العودة من عطلة طويلة. وقاد قطاع المواد الخام المكاسب في المؤشر، حيث صعدت أسهم شركة تونجلينج الصينية للمعادن غير الحديدية بنسبة 10.08%، ودونجفانج إلكتريك الكهربائية الصينية بنسبة 10.01%.


وجاء ذلك بعد إعلان وزارة التجارة الصينية اليوم تشديد القيود على صادرات المعادن النادرة والتقنيات المتعلقة بها.


وبات على الكيانات الأجنبية في الوقت الحالي الحصول على ترخيص من بكين لتصدير أي منتجات تحتوي على أكثر من 0.1% من المعادن النادرة المستخرجة محليًا أو المصنّعة باستخدام تقنيات الاستخراج أو التكرير أو تصنيع المغناطيس أو إعادة التدوير الصينية.


كما حظرت الوزارة على المواطنين الصينيين المشاركة في أنشطة تعدين خارجية غير مصرح بها.


وفي أستراليا، ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.25% ليغلق عند 8,969.8 نقطة،
بينما أُغلقت الأسواق الكورية الجنوبية بسبب عطلة رسمية.

مؤشرات الأسهم الآسيوية صعود أسهم شركة سوفت بنك اليابانية قسم الروبوتات شركة إيه بي بي السويسرية للهندسة سوفت بنك في مجال الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

ترامب

أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

ترشيحاتنا

فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة

مفوض الأونروا يعرب عن ارتياحه إزاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

حماس

لن نقبل أن يتدخل الاحتلال في شؤوننا.. حماس تكشف تفاصيل اتفاق غزة

صورة تعبيرية

احتفالات في غزة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار على أرض مصر

بالصور

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

أعراض غريبة بسبب نقص فيتامين د لم تسمع بها من قبل

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد