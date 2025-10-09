المجري لازلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل للأدب 2025

أعلنت الأكاديمية السويدية في ستوكهولم اسم الفائز بجائزة نوبل في الأدب لهذا العام، وهو الكاتب والروائي المجرى لازلو كراسناهوركاى، جاء ذلك وسط اهتمام عالمي واسع من الأوساط الثقافية والإعلامية ودور النشر التي تترقب هذا الحدث الأدبي الأهم على مستوى العالم.

جائزة نوبل.. أرفع تكريم أدبي في العالم

تُعد جائزة نوبل في الأدب واحدة من أرقى الجوائز الأدبية العالمية، إذ تُمنح سنويًا لكاتب أو شاعر أو مفكر قدّم إسهامًا متميزًا في مجاله الأدبي، يُظهر اتجاهًا مثاليًا، وذلك وفقًا لوصية مخترع الديناميت السويدي ألفريد نوبل (1833–1896).

ومنذ تأسيسها عام 1901، باتت الجائزة رمزًا عالميًا للاعتراف بالإنجاز الأدبي والفكري، ومرجعًا للتميز الإبداعي في مختلف اللغات والثقافات.