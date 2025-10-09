محافظ أسوان يتابع التدخل السريع والتفاعل مع المطالب والشكاوى الجماهيرية

قام رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بمحافظة أسوان بالتعاون مع الجهات المختصة بمديريات الخدمات المختلفة بتنفيذ تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشكل ملموس على أرض الواقع.

حيث أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان على أنه تم تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بمنطقة الناصرية وعدد المناطق الأخرى ، وهو ما ساهم فى خلق بيئة نظيفة لهم .

ويأتى ذلك إستكمالاً للمتابعة الدورية من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للجهود الجارية من كافة الجهات من أجل التدخل السريع لرفع المعاناة عن المواطنين ، والتفاعل الفورى مع المطالب والشكاوى الجماهيرية لوضع الحلول المطلوبة لها .

وشدد المحافظ بأنه بالنسبة لمطلب أهالى بعض الجزر النيلية بإنشاء مراسى لها بالناحية الغربية فقد تم المرور على هذه القرى والجزر ، وتبين وجود مراسى ببعض هذه المناطق ، وسيتم إدراجها للتطوير ورفع الكفاءة ، فيما أن المناطق التى لم يوجد بها مراسى فسيتم إجراء المقايسات اللازمة لإقامة مراسى بها .

بينما أكد محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان فقد تم التعامل مع مشكلة المياه الجوفية بقرية الدكة حيث تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وتم تشكيل لجنة فنية متخصصة ، والتى قامت بالإنتقال إلى موقع المشكلة حيث تبين وجود 9 منازل فقط متأثرة بالمياه الجوفية .

جهود المحليات

وذلك نظراً لوجود خطوط مياه متهالكة فى منزل مواطن أخر ، وهو ما أدى إلى تسرب المياه بمنزله ، وتم التشديد على المواطن بإصلاح العطل ، وفى نفس الوقت قامت الشركة بإرسال عربات شفط وكسح المياه ، كما تم إكتشاف وجود مواسير للمياه من الحديد متهالكة ، ويوجد بها تسرب ، و جارى متابعة الأعمال الفنية لإنهاء المشكلة بشكل كامل .

فيما أوضح طه حسين رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم التعامل مع شكوى أهالى قرية الإسماعيلية لغرق بعض المنازل بمياه الصرف الصحى ، فد تم تكليف فرق الصيانة الفنية للمرور الميدانى على القرية حيث تبين عدم إلتزام الأهالى بالمواصفات الفنية اللازمة لإنشاء البيارات والخزانات الأرضية وتنفيذها بشكل عشوائى ، وهو ما يؤدى إلى تسرب مياه الصرف للمنازل والشوارع .

وأشار إلى أنه تم إعطاء تعليمات للفرق الفنية بالشركة بشفط وكسح مياه الصرف فى الخزانات الأرضية بالمنازل وهو الذى ساهم فى تجفيف الأرضيات بالمنازل والشوارع الداخلية بالقرية ، وأضاف طه حسين بأنه بالنسبة لشكوى أهالى قرية " جبل الزلط " بمركز كوم أمبو بسبب إغلاق المخبز الموجود بالقرية فقد تم التنسيق مع إدارة تموين كوم أمبو ، وتم إنهاء المشكلة بتحويل الحصة لأقرب مخبز بقرية منيحة ، كما تم التنبيه على صاحب المخبز بإرسال الخبز إلى منطقة جبل الزلط ، وتم توصيل الخبز للأهالى دون أى معاناة أو مشقة عليهم .