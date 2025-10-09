قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها بتهمة الإرهاب
رئيس رومانيا يشيد بجهود مصر والوسطاء في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار
الصور الأولى لحـ ـريق مستشفى خاص بالإسكندرية | فيديو
مجلس حكماء المسلمين: اتفاق وقف إطلاق النار ينهي مأساة الأبرياء بغزة
مصر العربي الاشتراكي: نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انتصار للدبلوماسية المصرية
أردوغان يشكر مصر: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو
مقرر بالحوار الوطني: نجاح مفاوضات وقف حرب غزة يؤكد دور مصر الإقليمي
المصريين الأحرار يُشيد بـ سلام شرم الشيخ: نصر لحكمة ودبلوماسية الرئيس السيسي
تحيا مصر.. أنغام تشيد بالجهود المصرية لوقف حرب غزة
حماس: الاحتلال يُحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها
صحفية فلسطينية ترفع علم مصر بعد نجاح مفاوضات شرم الشيخ | شاهد
محافظات

محافظ أسوان يتابع التدخل السريع والتفاعل مع المطالب والشكاوى الجماهيرية

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان

قام رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بمحافظة أسوان بالتعاون مع الجهات المختصة بمديريات الخدمات المختلفة بتنفيذ تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشكل ملموس على أرض الواقع.

حيث أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان على أنه تم تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بمنطقة الناصرية وعدد المناطق الأخرى ، وهو ما ساهم فى خلق بيئة نظيفة لهم .

ويأتى ذلك إستكمالاً للمتابعة الدورية من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للجهود الجارية من كافة الجهات من أجل التدخل السريع لرفع المعاناة عن المواطنين ، والتفاعل الفورى مع المطالب والشكاوى الجماهيرية لوضع الحلول المطلوبة لها .

وشدد المحافظ بأنه بالنسبة لمطلب أهالى بعض الجزر النيلية بإنشاء مراسى لها بالناحية الغربية فقد تم المرور على هذه القرى والجزر ، وتبين وجود مراسى ببعض هذه المناطق ، وسيتم إدراجها للتطوير ورفع الكفاءة ، فيما أن المناطق التى لم يوجد بها مراسى فسيتم إجراء المقايسات اللازمة لإقامة مراسى بها .

بينما أكد محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان فقد تم التعامل مع مشكلة المياه الجوفية بقرية الدكة حيث تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وتم تشكيل لجنة فنية متخصصة ، والتى قامت بالإنتقال إلى موقع المشكلة حيث تبين وجود 9 منازل فقط متأثرة بالمياه الجوفية .

جهود المحليات

وذلك نظراً لوجود خطوط مياه متهالكة فى منزل مواطن أخر ، وهو ما أدى إلى تسرب المياه بمنزله ، وتم التشديد على المواطن بإصلاح العطل ، وفى نفس الوقت قامت الشركة بإرسال عربات شفط وكسح المياه ، كما تم إكتشاف وجود مواسير للمياه من الحديد متهالكة ، ويوجد بها تسرب ، و جارى متابعة الأعمال الفنية لإنهاء المشكلة بشكل كامل .

فيما أوضح طه حسين رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم التعامل مع شكوى أهالى قرية الإسماعيلية لغرق بعض المنازل بمياه الصرف الصحى ، فد تم تكليف فرق الصيانة الفنية للمرور الميدانى على القرية حيث تبين عدم إلتزام الأهالى بالمواصفات الفنية اللازمة لإنشاء البيارات والخزانات الأرضية وتنفيذها بشكل عشوائى ، وهو ما يؤدى إلى تسرب مياه الصرف للمنازل والشوارع .

وأشار إلى أنه تم إعطاء تعليمات للفرق الفنية بالشركة بشفط وكسح مياه الصرف فى الخزانات الأرضية بالمنازل وهو الذى ساهم فى تجفيف الأرضيات بالمنازل والشوارع الداخلية بالقرية ، وأضاف طه حسين بأنه بالنسبة لشكوى أهالى قرية " جبل الزلط " بمركز كوم أمبو بسبب إغلاق المخبز الموجود بالقرية فقد تم التنسيق مع إدارة تموين كوم أمبو ، وتم إنهاء المشكلة بتحويل الحصة لأقرب مخبز بقرية منيحة ، كما تم التنبيه على صاحب المخبز بإرسال الخبز إلى منطقة جبل الزلط ، وتم توصيل الخبز للأهالى دون أى معاناة أو مشقة عليهم .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

