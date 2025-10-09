قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نائبة بعد نجاح مفاوضات شرم الشيخ: مصر تثبت مجددا أنها صوت الحكمة والعقل

حياة خطاب
حياة خطاب
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح مفاوضات شرم الشيخ في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودخوله حيز التنفيذ رسميًا اليوم، دليل قاطع على الدور التاريخي والثابت لمصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت خطاب، في تصريحات صحفية، إن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبتت مجددًا أنها صوت الحكمة والعقل في المنطقة، وقدرتها على إدارة واحدة من أعقد الملفات الإقليمية بحنكة سياسية ومسؤولية إنسانية عالية، مشيرة إلى أن الوساطة المصرية لم تكتفِ بالسعي لوقف العدوان، بل تصدّت أيضًا بكل قوة لمحاولات مشبوهة لاستغلال الأوضاع في غزة لفرض واقع جديد أو تنفيذ مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الموقف المصري كان وما زال واضحًا وثابتًا في رفض أي حلول تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو تمسّ ثوابته الوطنية، مؤكدة أن نجاح مفاوضات شرم الشيخ يعكس الثقة الدولية والإقليمية في الوساطة المصرية، ودورها المركزي في حماية الأمن القومي العربي ودعم استقرار المنطقة.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر مصر ستظل دائمًا الركيزة الأساسية للسلام العادل والشامل، وستواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهالي غزة، انطلاقًا من مسؤوليتها القومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

مفاوضات شرم الشيخ نجاح مفاوضات شرم الشيخ النائبة حياة خطاب القضية الفلسطينية مصر

