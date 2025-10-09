القبض على المتهم بسرقة باب مصعد بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة باب حديدى خاص بمصعد من داخل أحد العقارات بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/9 الماضى تبلغ لقسم شرطة أول الرمل من مهندس مقيم بدائرة القسم، بسرقة باب حديد خاص بمصعد العقار محل سكنه ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل – له معلومات جنائية)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأرشد عن الباب الحديدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .