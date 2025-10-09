قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟
ويتكوف: ترامب في مصر الأسبوع المقبل
فتح: مصر والجهود الدولية أنقذت غزة من مشروع التهجير
وزير الخارجية الأمريكي: سيفرج عن 20 رهينة بفضل ترامب
حسام حسن يتخذ قرارًا هاما بشأن محمد صلاح أمام غينيا بيساو
بعد مفاوضات شرم الشيخ.. البيت الأبيض يسخر من بايدن بعد "ورقة ترامب"
اتفاق غزة يكتب فصلًا جديدًا في دبلوماسية مصر .. وتحليل استراتيجي يكشف كواليس النجاح
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة اتفق عليه الجميع
مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين
سفير فلسطين السابق : موقف مصر الصخرة التي تحطمت عليها مخططات التهجير
ترامب يؤكد انتهاء الحرب في غزة.. ويعلن توجهه إلى مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق
ترامب: سنعيد إعمار غزة.. والحرب كان لا بد أن تتوقف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رئيس لجنة رفع الأثقال البارالمبية الدولية: بطولة مصر الأفضل في التاريخ.. وانطلاقة قوية نحو لوس أنجلوس 2028

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

أشاد رئيس لجنة رفع الأثقال البارالمبية الدولية ماسيمو ديجي بالتنظيم المصري المميز لبطولة العالم التي انطلقت اليوم في مصر، مؤكدًا أن البطولة تمثل بداية رحلة التأهيل للألعاب البارالمبية في لوس أنجلوس 2028.

وأعرب رئيس لجنة رفع الأثقال باللجنة البارالمبية الدولية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مصر، مؤكدًا أن النسخة الحالية من بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي تُعد الأكبر في تاريخ اللعبة.

ووجه ماسيمو الشكر للدولة المصرية ممثلة في وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه وجهوده لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير.

وأوضح رئيس اللجنة الدولية أن البطولة تشهد مشاركة 72 دولة من مختلف قارات العالم، وهو ما يعكس تنوعًا استثنائيًا يمنح المنافسات قيمة كبيرة على المستويين الفني والتنظيمي.

وأشار ماسيمو إلى وجود عقد تعاون يمتد حتى عام 2028 بين اللجنة البارالمبية الدولية ومصر لتنظيم عدد من البطولات والمعسكرات الدولية، مؤكدًا الترحيب الدائم بإقامة المزيد من الفعاليات في القاهرة خلال السنوات المقبلة.

وعن تقييم مستوى البطولة قال: يتم في نهاية كل بطولة تقييم شامل للتنظيم، ولكنني أستطيع القول إن بطولة مصر جاءت على أعلى مستوى من الاحترافية والتنظيم.

لجنة رفع الأثقال البارالمبية الدولية لجنة رفع الأثقال البارالمبية رفع الأثقال البارالمبية بطولة العالم

