رئيس لجنة رفع الأثقال البارالمبية الدولية: بطولة مصر الأفضل في التاريخ.. وانطلاقة قوية نحو لوس أنجلوس 2028

أشاد رئيس لجنة رفع الأثقال البارالمبية الدولية ماسيمو ديجي بالتنظيم المصري المميز لبطولة العالم التي انطلقت اليوم في مصر، مؤكدًا أن البطولة تمثل بداية رحلة التأهيل للألعاب البارالمبية في لوس أنجلوس 2028.

وأعرب رئيس لجنة رفع الأثقال باللجنة البارالمبية الدولية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مصر، مؤكدًا أن النسخة الحالية من بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي تُعد الأكبر في تاريخ اللعبة.

ووجه ماسيمو الشكر للدولة المصرية ممثلة في وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه وجهوده لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير.

وأوضح رئيس اللجنة الدولية أن البطولة تشهد مشاركة 72 دولة من مختلف قارات العالم، وهو ما يعكس تنوعًا استثنائيًا يمنح المنافسات قيمة كبيرة على المستويين الفني والتنظيمي.

وأشار ماسيمو إلى وجود عقد تعاون يمتد حتى عام 2028 بين اللجنة البارالمبية الدولية ومصر لتنظيم عدد من البطولات والمعسكرات الدولية، مؤكدًا الترحيب الدائم بإقامة المزيد من الفعاليات في القاهرة خلال السنوات المقبلة.

وعن تقييم مستوى البطولة قال: يتم في نهاية كل بطولة تقييم شامل للتنظيم، ولكنني أستطيع القول إن بطولة مصر جاءت على أعلى مستوى من الاحترافية والتنظيم.