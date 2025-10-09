اللواء صفوت الديب: الجندي المصري شهد صعوبات لا يتحملها جندي آخر خلال حرب أكتوبر

أكد اللواء دكتور صفوت الديب، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن مدفعية الجيش الثاني الميداني قامت بملحمة كبيرة على اللواء جابي واللواء أمنون الإسرائيلي المدرع في السويس، من خلال المدرعات المصرية بقيادة المشير أبو غزالة حينما كان قائدا للمدرعات بغرب القناة بالتنسيق مع قوات الصاعقة.

وقال الديب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن مصر شاركت بدبابات من طراز تي 34 يعود للحرب العالمية الثانية بعكس دبابات العدو الإسرائيلي التي كانت مسلحة بأفضل الأنظمة الحديثة، سواء من حيث المدى والتدريب والضرب والتكنولوجيا.

وتابع الخبير العسكري والإستراتيجي، أن الجندي المصري شهد صعوبات لا يتحملها جندي آخر خلال حرب أكتوبر، سواء من خلال عبور القناة بالقوارب والصعود على الساتر الترابي واقتحام نقاط العدو الحصينة وتدمير خط بارليف المنيع.