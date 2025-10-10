إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرفة إثر وقوع حادث على طريق شربين دمياط 'ملف الجندى" بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم توك وك في ملاكى على طريق شربين يفيد بأصابة اربعة اشخاص من بينهم حالتين خطيريتين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة كلا من ناصر محمد حسانين جاد 52 عاما مقيم عزبة جاد أبو جلال شربين واصابته اشتباه كسر بالفخذ الأيسر ، محمد أبو الفتوح حسناين جاد 45 عاما مقيم عزبة جاد أبو جلال شربين مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.



كدمة بالحوض، الشحات موسى عبد الفتاح 62 عاما مصاب بنزيف داخلى بالبطن و شعبان محمد حسانين 50 عاما شربين واصابته نزيف بالمخ

تم نقل المصابين الى مستشفى شربين.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة.

