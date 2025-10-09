قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحة الدقهلية: مناظرة 4 آلاف حالة بمنظومة التشخيص عن بعد خلال سبتمبر

مناظير جديده
مناظير جديده
همت الحسينى

واصلت الفرق الطبية بمستشفيات الدقهلية جهودها خلال شهر سبتمبر 2025، 
باشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية حيث تم مناظرة 4164 حالة عبر الخدمة.منها 3747 حالة متلقي للخدمة و417 حالة من مناظرات مقدمي الخدمة بمستشفي رمد المنصورة  من تشخيص الامراض المختلفة بتخصص امراض وجراحة العيون وحميات المنصورة من تخصصات الصيدلة الاكلينيكية وكذا لتشخيص ومتابعة البروتوكولات العلاجية لمرض نقص المناعة( الايدز)

وأكد الدكتور السيد فاروق، وكيل الطب العلاجي، أن تطبيق منظومة التشخيص عن بُعد يأتي في إطار خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في دعم الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية للوصول إلى التشخيص الدقيق والعلاج الأنسب لكل حالة.
وأضاف أن الخدمة تُسهم في سرعة اتخاذ القرار الطبي دون الحاجة لتحويل المرضى لمستشفيات الإحالة، بما يخفف العبء عن المواطنين ويحقق العدالة في توزيع الخدمة الطبية بالمحافظة.

و أوضحت الدكتورة نهى عباس، منسق المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بُعد بمحافظة الدقهلية، أن الحالات المناظَرة تنوعت بين عدد من التخصصات، حيث تم مناظرة 306 حالات رمد( مقدم خدمة) و102 حالة بمستشفى حميات المنصورة( مقدم خدمة)، إلى جانب مناظرات متلقي الخدمة ومنها 237 حالة عناية القلب، و193 حالة عناية عامة، و201 حالة اطفال مبتسرين و46 حالة عناية الأطفال، و134 حالة نفسية وعصبية، و538 حالة جلدية، و57 حالة تغذية علاجية.

وأكدت “عباس” أن خدمة “التلي ميديسن” تمثل نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة بالمناطق النائية، مشيرة إلى استمرار جهود الفرق الطبية في التوسع بالخدمة للوصول إلى أكبر عدد من المرضى خلال الشهور المقبلة.

