محاكاة فنون الخط العربي لـ حسن حسوبة بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، معرضاً لفنون الخط العربى بعنوان "محاكاة " للفنان حسن حسوبة ويفتتح فى السابعة مساء السبت 11 أكتوبر ويستمر حتى الثلاثاء 14 اكتوبر فى قاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية .

يضم المعرض 37 لوحة تعبر عن الرؤية الخاصة لمبدعها فى تطويع الحروف العربية واختيار التركيبات الخطية لها وتناسق الوانها منفذة على ورق معالج بالحبر والجواش والذهب، إلى جانب عدد من اللوحات تحاكى أعمال رواد هذا اللون الفنى الذى يحمل جانباً من ملامح الهوية العربية.

يذكر أن فنان الخط العربى البورسعيدى حسن حسوبة شارك فى العديد من المسابقات المتخصصة وحصل على جوائز عديدة وشهادات تقدير، عضو بكل من النقابة المصرية العامة للخط العربى، الاتحاد العالمى للخط العربى والزخرفة الاسلامية، مركز الاسكندرية للابداع، ويعد هذا المعرض رقم 37 له .