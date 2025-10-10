فخر عائلة سماحة.. محمد السباعي يتغزل في زوجته

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

محمد السباعي يتغزل في زوجته

ايه سماحة
ايه سماحة
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان محمد السباعي صورة لزوجته الفنانة آية سماحة، متغزلًا بها بكلمات مليئة بالحب.

وكتب محمد السباعي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «تخيل تبقي قاعد بتفكر ومسحول في شغل بقي ولا حروب ولا نهاية عالم ولا أي نيلة.. أرفع راسي ألاقي البت الحلوة دي بتقولي مالك يا حبيبي، بتفكر في إيه؟، فأنسي أي حاجة كنت بفكر فيها، واقولها بفكر فيكي انتي يا حلوة، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك Perks of living with your best friend فخر عائلة سماحة».

وتفاعل الجمهور، معبرين عن حبهم الشديد لعلاقة محمد السباعي وآية سماحة، قائلين: «الجوازة ديه انا قلبي وعقلي راضيين عنها بجد»، «ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسعد قلوبكم دايما يا رب العالمين»، «ما شاء الله هتتحسدوا كده»، «أحلى روح وأطيب قلب وأحسن couple»

تصريحات آية سماحة عن رفض محمد السباعي للزواج

يذكر أن الفنانة آية سماحة كانت قد أكدت أن زوجها محمد السباعي كان ضد فكرة الزواج تمامًا، لكنه اقتنع في النهاية بسبب تفاهمهما العميق واتفاقهما على المسؤولية المشتركة، موضحة أنها كانت واضحة معه منذ البداية، قائلة: «إحنا الاتنين كنا واضحين من أول ما تقابلنا».

وأوضحت آية سماحة، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، المُذاع عبر شاشة «النهار»، أن سبب رفضه للزواج في البداية أنه كان رافض فكرة المسؤولية، مضيفة: «فقلت له احنا الاتنين هنشيلها مع بعض، دي مش حرب، وأنا مش جاية عايزة حد يشيلني، أنا عايزة حد يشاركني رحلتي في الحياة».

ولفتت إلى أن المنتجة ناهد السباعي كانت بمثابة أم ثانية لها، قائلة: «كانت جميلة وعظيمة، وقالت لي ربنا مسهل لكم، ولو ابني كان رافض الجواز وانتي قدرتي تقنعيه، يبقى في حاجة مختلفة فعلًا».

الفنان محمد السباعي الفنانة آية سماحة ضد فكرة الزواج الإعلامية أميرة بدر

