ماذا يحدث لجسم طفلك عند تناول الموز؟

تختار العديد من الأمهات الموز كأول طعام يُقدّمونه لأطفالهن عند فطامهم عن الأطعمة الصلبة، قوامه الطري خيارٌ أكيد للأمهات اللواتي يخشين اختناق أطفالهن.

فوائد الموز للأطفال

1. غني بالألياف

الموز غني بالألياف، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

2. سهل الهضم

لا تزال البطون الصغيرة تتعود على استخدام جهازها الهضمي، ولهذا السبب فإن الموز مفيد لأنه سهل الهضم.

3. جيد لقلبك

تشير الدراسات إلى أن الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الموز، يمكن أن تقلل من خطر إصابة الأشخاص الذين يتناولونها بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية.

4. مليئة بالعناصر الغذائية

الموز غني بالعناصر الغذائية، فهو يحتوي على البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، وحمض الفوليك، والنياسين، وفيتامين ب6، والمنجنيز، وغيرها الكثير.

المصدر healthy mummy