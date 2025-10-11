رئيس الوزراء يتفقد نادي وفندق بنها للقوات المسلحة للمدنيين والعسكريين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، نادي وفندق بنها للقوات المسلحة للمدنيين والعسكريين، في إطار جولته بمحافظة القليوبية اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية.

كان فى استقبال رئيس الوزراء، اللواء أمجد عبد ربه، مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة.

وخلال جولته، في أرجاء النادي، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء أمجد عبد ربه، الذي أشار إلى الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال داخل نادي وفندق بنها للقوات المسلحة المقام على نهر النيل، موضحاً أنه من المقرر افتتاحه قريبا، وإتاحة وتقديم مختلف خدماته للمدنيين والعسكريين.

وأضاف اللواء أمجد عبد ربه، أن نادي وفندق بنها للقوات المسلحة يضم مجموعة من المطاعم، والكافتيريات، وكذا ملاعب لعدد من الرياضات، وحمامات سباحة، والجيم، ومنطقة لألعاب الأطفال، وقاعة أفراح، هذا إلى جانب عدد من الغرف الفندقية المجهزة.

وفى ختام الجولة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه بافتتاح نادي وفندق بنها للقوات المسلحة سيصبح متنفساً للمدنيين والعسكريين بمدينة بنها، إلى جانب ما يقدمه من خدمات رياضية واجتماعية وترفيهية لقاصديه.