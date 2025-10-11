محافظ الأقصر يتابع موقف ملف التقنين ويوجه بسرعة إنهاء الإجراءات

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر الاجتماع الأسبوعي لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومديري الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، والإيرادات والتحصيل، والأملاك، ومركز المعلومات، ومنظومة الـGIS.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الموقف التنفيذي لملف التقنين، وما تم إنجازه من الطلبات، وما تبقى منها، بالإضافة إلى الحالات غير الجادة وغير الصالحة، وأعمال التدقيق والمراجعة لضمان دقة البيانات.

ووجه محافظ الأقصر بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين مع الالتزام التام بالضوابط القانونية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق الاستقرار للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم والحفاظ على حقوق الدولة، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لسرعة الإنجاز.