جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي بعد إصابته بمعارك جنوب قطاع غزة
منتخب مصر يختتم تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بيساو
الأهلي يعرض عمر الساعي على ياس سوروب لحسم مصيره في يناير
أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً
منتخب مصر يدعو مرموش وإمام عاشور لحضور احتفالية التأهل للمونديال
قمة شرم الشيخ للسلام.. الرئيسان السيسي وترامب يترأسان اجتماعاً دولياً لقادة 20 دولة لإنهاء حرب غزة
بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة |رئاسة الجمهورية : الإثنين قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي وترامب
وزير الحرب الأمريكي: تشكيل قوة مشتركة جديدة لسحق عصابات المخدرات في الكاريبي
مش عارفة الناس متغاظة ليه؟.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها من أحمد عبد المنعم
وزير الزراعة: الدولة نجحت في تحقيق نحو 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح
وزير الزراعة: نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم
حالات حددها القانون لـ منح الأجانب الجنسية المصرية.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب الشباب مواليد 2007 يواصل تدريباته

القسم الرياضي

واصل منتخب الشباب مواليد 2007 تدريباته بمعسكره المفتوح بمركز تدريب المنتخبات الوطنية تحت قيادة وائل رياض المدير الفني، حيث أدى تدريبه مساء اليوم على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد المدير الفني على أن هدف المعسكرات المفتوحة الاستقرار على العناصر الأساسية بعد منح الفرصة للعديد من اللاعبين من مختلف اندية مصر فضلا عن الاستعانة بالمحترفين المصريين في الأندية الأوربية التي بذلت لجنة المحترفين بالاتحاد جهودا كبيرة بحثا عنهم.
ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتي الخميس المقبل .
وكان علاء نبيل المدير الفني للاتحاد قد حرص على الاجتماع بلاعبي الفريق وجهازهم الفني وحثهم على التركيز الكامل مع بدء مرحلة جديدة في حياتهم الرياضية لنيل شرف تمثيل بلادهم في منتخب الشباب بعد تحول منتخب مواليد 2005 إلى مرحلة أكبر استعدادا لتصفيات الدورة الأولمبية.

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

صورة أرشيفية

حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل

شهر رمضان المبارك 2026

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | علامات شائعة للعقم لدى النساء.. نظام غذائي لحماية الدماغ والوقاية من الزهايمر

العقم

5 علامات شائعة للعقم لدى النساء يجب أن تعرفيها

ماريا كورينا ماتشادو

جائزة نوبل للسلام 2025.. صور من مسيرة ماريا كورينا ماتشادو

بالصور

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

ديان كيتون

طريقة عمل الإنجليز كيك.. سر الطعم الأصلي والهشاشة المثالية

طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد

رخيصة وبتتحضر فى ثواني .. 3 وصفات طبيعية لعلاج ارتفاع الضغط

ارتفاع الضغط

طعم شهي.. اعرفي طريقة عمل البطاطا بالبشاميل

البطاطا بالبشاميل

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

