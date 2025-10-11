بينهم تريلا مواد بترولية .. تصادم 4 سيارات بطريق الهضبة بأسيوط

شهد طريق الهضبة في مركز ومدينة أسيوط، اليوم السبت حادث تصادم بين 4 سيارات بينهم تريلا مواد بترولية دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار في الممتلكات العامة.

وقوع حادث تصادم

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي رقم (ج ر ط 2673 ) قيادة أحمد فرج أحمد، وأخرى ملاكي (5269 ي أ ل) كانت متوقفة بجانب الطريق، واخرى ميكروباص (7258 ي ن ع) قيادة أحمد علي أحمد، وسيارة تريلا تابعة لإحدى شركات البترول جرار رقم (8754 ي د ج) ومقطورة فارغة رقم (6387 ي ق ج) قيادة بهاء منير حكيم، دون وقوع خسائر بشرية.



جرى تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.