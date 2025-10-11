رشوة 50 ألف جنيه.. مدير بحي الموسكي يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على مدير التنظيم بحي الموسكي بمحافظة القاهرة، خلال تقاضيه مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك اثر قيامه بتسهيل وتمرير أعمال مخالفة مقابل الحصول على رشوة مالية واستخراج كارت الصلاحية.



عقوبة الرشوة في القانون



نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.



فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.