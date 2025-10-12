اللانشون البيتي أحسن من الجاهز.. مقادير وطريقة التحضير

تفضل العديد من الأمهات إعداد اللانشون في المنزل لضمان سلامة المكونات وجودتها بعيداً عن المواد الحافظة والألوان الصناعية الموجودة في الجاهز.



لتحضير اللانشون البيتي، تحتاجين إلى نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة، وبيضة، وملعقة نشا، وثلاث ملاعق دقيق، وبهارات مشكلة، وملعقة صغيرة من البابريكا والثوم البودرة، مع رشة من الفلفل الأسود والملح.



تخلط جميع المكونات جيداً في الخلاط حتى تتكون عجينة ناعمة، ثم توضع في كيس بلاستيكي أو ورق فويل على شكل رول، وتغلق بإحكام.



يسلق اللانشون في ماء مغلي لمدة ساعة تقريباً، ثم يترك ليبرد قبل التقطيع.



يتميز اللانشون البيتي بطعمه اللذيذ وخلوه من المواد الصناعية، مما يجعله خياراً صحياً وآمناً للأطفال والكبار على حد سواء.