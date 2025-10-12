منتظر المباراة بشغف.. ماجد سامي يعلق على مواجهة كاب فيردي وإسواتيني

علق ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، على اقتراب منتخب الرأس الأخضر، من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد تصدر مجموعته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك 2026.

قال ماجد سامي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

أترقب بكل شغف مباراة كرة القدم التي ستقام غداً بين منتخبي الرأس الأخضر وإسواتيني والتي يتوقع أن تنتهي بتأهل منتخب الرأس الأخضر لنهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخ البلاد.



تابع: أما لماذا أترقب هذه المباراة تحديداً فلأن هذا الإنجاز بالنسبة لي يعد إنجازاً خارقاً للعادة إذ يبلغ عدد سكان هذه الدولة أقل من ٦٠٠ الف نسمة (بينما يبلغ عدد أعضاء وادي دجلة أكثر من ضعف هذا العدد).

أضاف: إستطاعوا أن يجدوا فيما بينهم فريقاً لكرة القدم بجهاز فني محلي يستطيع التفوق على الكاميرون و انجولا و ليبيا و الذين يمتلكون أضعاف ما تمتلكه هذه الدولة الصغيرة من سكان و تاريخ كروي و قوة مادية.



واختتم المهندس ماجد سامي حديثه قائلا: هو ده الإنجاز الذي يجب أن نتعلم منه جميعا…

كاب فيردي يستضيف اسواتيني

يخوض منتخب الرأس الأخضر مباراة تاريخية أمام إسواتيني. أسماك القرش الزرقاء ستكون على موعد مع التأهل لأول مرة في تاريخها إلى نهائيات كأس العالم في حال حققت الفوز في هذه المواجهة.



ويستضيف منتخب الرأس الأخضر نظيره منتخب اسواتيني في تمام الساعه السابعة مساء غد الإثنين في ختام تصفيات كأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك.



منتخب الرأس الأخضر أضاع فرصة ثمينة في الجولة التاسعة عندما اكتفى بالتعادل مع ليبيا (3-3). الآن، لم يعد هناك مجال للأخطاء إذا أرادوا تحقيق حلم الشعب بأكمله. أمام متذيل الترتيب، إسواتيني (3 نقاط)، تبدو المهمة سهلة على الورق، لكن يجب عدم الاستهانة بالمنافس إطلاقاً.

منتخب الكاميرون، الذي يواجه أنجولا في المباراة الهامة الأخرى بالمجموعة، يأمل في هدية من إسواتيني ليخطف صدارة المجموعة ويتأهل مباشرة إلى أمريكا.

موعد وتوقيت مباراة الرأس الأخضر ضد إسواتيني



ستقام مباراة الرأس الأخضر وإسواتيني يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش على ملعب استاديو ناسيونال دي كابو فيردي.

القنوات الناقلة لمباراة الرأس الأخضر ضد إسواتيني



يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر قنوات beIN Sports وEquipe TV ومنصة البث المباشر FIFA+.

تاريخ المواجهات بين الرأس الأخضر وإسواتيني

واجه منتخب الرأس الأخضر نظيره إسواتيني ثلاث مرات في عام 2023 وحقق نتائج إيجابية: تعادل (0-0) في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 (مباراة الذهاب)، وفوز (0-1) لصالح أسماك القرش الزرقاء في لقاء الإياب، وانتصار آخر (0-2) في ذهاب تصفيات مونديال 2026.