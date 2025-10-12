مطبوعات بدون ترخيص.. القبض على مالك مطبعة بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته 49 ألف مطبوع تجارى لمنتجات متنوعة بدون تفويض.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة لإجراء خدمات ما بعد الطباعة للعديد من المنتجات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وضبط مالكها وبداخلها (49 ألف مطبوع تجارى لمنتجات متنوعة بدون تفويض بالمخالفة للقانون) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية..