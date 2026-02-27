قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
مسلسل كان ياما كان.. نقل يسرا اللوزي للمستشفى بعد محاولتها الانتحار
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
عيسى سي حكمًا لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل أفريقية النواب : انتصارات العاشر من رمضان ملحمة وطنية عظيمة سطرها المصريون بتضحياتهم

الدكتور أشرف سعد سليمان
الدكتور أشرف سعد سليمان
محمد الشعراوي

تقدم النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى أبطال القوات المسلحة الباسلة، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تلك المناسبة الوطنية الخالدة التي ستبقى محفورة في وجدان الأمة المصرية جيلاً بعد جيل.

وأكد "سليمان"، في بيان، أن انتصارات العاشر من رمضان تُمثل ملحمة وطنية عظيمة سطرها أبناء مصر بدمائهم وتضحياتهم، وشكلت نقطة تحول فارقة في تاريخنا الحديث، بعدما جسدت أسمى معاني البطولة والفداء، وأثبتت للعالم أجمع عبقرية العسكرية المصرية وكفاءة المقاتل المصري في استرداد الأرض وصون الكرامة الوطنية.

صلابة الشعب المصري

وأشار وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إلى أن هذا اليوم سيظل شاهدًا على صلابة الشعب المصري ووحدة صفه خلف قواته المسلحة، وعلى قدرة الجيش المصري في تحطيم أسطورة خط برليف، الذي رُوج له باعتباره حصنًا لا يُقهر، ليسقط أمام الإرادة المصرية في وقت قياسي، في مشهد أكد أن العزيمة والإيمان بالوطن قادران على تجاوز أصعب التحديات وتحقيق المستحيل.

انتصارات العاشر من رمضان

وأوضح أن انتصارات العاشر من رمضان لم تكن مجرد نصر عسكري، بل كانت عبورًا حقيقيًا من لحظة الانكسار إلى آفاق النصر والأمل، ورسخت في الوعي الوطني قيم التضحية والعمل والإصرار، وأكدت أن تلاحم الشعب مع جيشه هو صمام الأمان في مواجهة أي تهديد يمس أمن الوطن واستقراره.

وأكد أن هذه الذكرى المجيدة تظل مصدر إلهام متجدد للأجيال، نستمد منها روح العزيمة والصبر والتحدي، ونواصل على خطاها مسيرة البناء والتنمية، حفاظًا على مقدرات الوطن، وتحقيقًا لمستقبل يليق بتاريخ مصر وتضحيات أبنائها.

الدكتور أشرف سعد سليمان أشرف سعد سليمان لجنة الشئون الأفريقية مجلس النواب حزب حماة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

ترشيحاتنا

ارشيفيه

إصابة 7 أشخاص بالتسمم بسبب تناول وجبة طعام في الدقهلية

القافلة

ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. الفرق الطبية تقدم خدماتها لـ 8 آلاف و443 من مواطني الإسماعيلية

محافظ أسيوط يشارك عمال نظافة حي غرب إفطارًا جماعيًا

محافظ أسيوط يشارك عمال نظافة حي غرب إفطارًا جماعيًا .. صور

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد