وكيل أفريقية النواب : انتصارات العاشر من رمضان ملحمة وطنية عظيمة سطرها المصريون بتضحياتهم

تقدم النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى أبطال القوات المسلحة الباسلة، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تلك المناسبة الوطنية الخالدة التي ستبقى محفورة في وجدان الأمة المصرية جيلاً بعد جيل.

وأكد "سليمان"، في بيان، أن انتصارات العاشر من رمضان تُمثل ملحمة وطنية عظيمة سطرها أبناء مصر بدمائهم وتضحياتهم، وشكلت نقطة تحول فارقة في تاريخنا الحديث، بعدما جسدت أسمى معاني البطولة والفداء، وأثبتت للعالم أجمع عبقرية العسكرية المصرية وكفاءة المقاتل المصري في استرداد الأرض وصون الكرامة الوطنية.

صلابة الشعب المصري

وأشار وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إلى أن هذا اليوم سيظل شاهدًا على صلابة الشعب المصري ووحدة صفه خلف قواته المسلحة، وعلى قدرة الجيش المصري في تحطيم أسطورة خط برليف، الذي رُوج له باعتباره حصنًا لا يُقهر، ليسقط أمام الإرادة المصرية في وقت قياسي، في مشهد أكد أن العزيمة والإيمان بالوطن قادران على تجاوز أصعب التحديات وتحقيق المستحيل.

انتصارات العاشر من رمضان

وأوضح أن انتصارات العاشر من رمضان لم تكن مجرد نصر عسكري، بل كانت عبورًا حقيقيًا من لحظة الانكسار إلى آفاق النصر والأمل، ورسخت في الوعي الوطني قيم التضحية والعمل والإصرار، وأكدت أن تلاحم الشعب مع جيشه هو صمام الأمان في مواجهة أي تهديد يمس أمن الوطن واستقراره.

وأكد أن هذه الذكرى المجيدة تظل مصدر إلهام متجدد للأجيال، نستمد منها روح العزيمة والصبر والتحدي، ونواصل على خطاها مسيرة البناء والتنمية، حفاظًا على مقدرات الوطن، وتحقيقًا لمستقبل يليق بتاريخ مصر وتضحيات أبنائها.