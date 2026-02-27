قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

الإصلاح والنهضة: التجربة المصرية بالطاقة النظيفة رائدة .. وزيادة المكون المحلي في المشروعات أولوية

الدكتور محمد مصطفى خليل
الدكتور محمد مصطفى خليل
محمد الشعراوي

أكد الدكتور محمد مصطفى خليل، أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة وزيادة المكون المحلي في المشروعات الكبرى، وكذلك تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في هذه المجالات الحيوية، لتلبية الطلب المحلي والدولي المتزايد وتعزيز سلاسل الإمداد.

وأضاف الدكتور محمد مصطفى خليل، أن القيادة السياسية حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وموقع استراتيجي يؤهلها لتكون مركزًا إقليمياً للطاقة النظيفة؛ بالتوازي مع جهود توطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي في المشروعات الكبرى.

وأشار أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة والقائم بأعمال أمين محافظة الفيوم، إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة السابقة في تدشين عدة مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والنظيفة، ومنها مشروعات الطاقة الشمسية ومحطة الضبعة النووية فضلا عن ما تزخر به مصر من مشروعات ومقومات في مجال إنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح، وكذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر. 

وأوضح أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة والقائم بأعمال أمين محافظة الفيوم، أن مصر وضعت خطط طموحة للتحول إلى الطاقة الخضراء خلال استضافتها cop 27 وبالفعل تم تنفيذ جزء كبير من هذه المشروعات للتحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الضارة، وتحرص الدولة أيضا على تفعيل المنظومة الخضراء في المدن السكنية الجديدة والمنتجعات السياحية.

واستطرد الدكتور محمد مصطفى خليل،  أن الدولة تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة،  خاصة بعد تفعيل شبكات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية والأردن، والاستعداد لتفعيل الربط مع عدد من دول الجوار خلال الفترة المقبلة، كما تستهدف مصر بحلول 2030 وصول إنتاجها الكهربائي من مصادر نظيفة إلى 42%.

الدكتور محمد مصطفى خليل الإصلاح والنهضة المكون المحلي الطاقة النظيفة

