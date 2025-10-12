مستشفيات مطروح تقدم 39 ألف خدمة طبية خلال أسبوع

اعلن الدكتور احمد رفعت مدير مديرية الصحة بمطروح استقبال مستشفيات محافظة مطروح خلال الأسبوع الماضى 8929 مريض بأقسام الاستقبال والطوارئ

واضاف ان ذلك يأتى استمراراً لخطة مديرية الصحة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية .

وأوضح انه ، تم توقيع الكشف الطبي واجراء الفحوصات الطبية لعدد 13106 متردد على العيادات الخارجية الصباحية والمسائية في مختلف التخصصات .

كما تم اجراء 206 عملية جراحية من بينهم 16 عملية ذات مهارة ،و 78 عملية كبرى و65 عملية متوسطة و47 جراحة صغري، كما تم اجراء 498 تدخل جراحي بسيط بالاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية خلال نفس الفترة.

وتم حجز 148 مريض باقسام الرعاية المركزة، وحجز 199 حالة بأقسام الحضانات بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمطروح وحجز 576 مريض بالأقسام الداخلية المختلفة.

وأشار الدكتور احمد رفعت الى انه تم عمل 558 جلسة غسيل كلوي واجراء و3263 فحص بالاشعة و10636 فحص معملى .

واكد الدكتور أحمد رفعت مدير مديرية الصحة بمطروح انه تم تشكيل عدة لجان مكبرة للمرور علي جميع مستشفيات المحافظة من مختلف الادارات الفنية والادارية بالمديرية .

و اشاد وكيل وزارة الصحة بمطروح، بجهود الفرق الطبية فى جميع القطاعات الصحية بالمحافظة ، مشيراً الى ان جميع العاملين بالقطاع الصحي بمطروح لم ولن يدخروا اى جهد لتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية ورفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة لأهالى مطروح وزائريها .