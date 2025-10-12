تعليم الإسكندرية يناقش تنفيذ مشروع “مسار” بالمدارس

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اجتماعا تنسيقيا حول تنفيذ مشروع "مسار" بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وذلك لمناقشة سبل تنفيذ مشروع "مسار" الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع مجموعة GFA.

حضر الاجتماع نجلاء سليم وكيل المديرية وكلٌّا من السيد جورج كاتينيس، مدير مشروع "مسار"، والأستاذ محمد حامد، مسؤول تنفيذ المشروع من جانب GFA، وأحمد النشار، ممثل GIZ، وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام .

ينفَّذ المشروع في مدارس المرحلة الإعدادية بـ ثماني محافظات على مستوى الجمهورية، بإجمالي 23 مدرسة إعدادية، وتُعد محافظة الإسكندرية صاحبة النصيب الأكبر بمشاركة سبع مدارس ، وخلال الاجتماع.

وتم استعراض آليات تنفيذ المشروع وخطة العمل للفترة القادمة، كما أشاد فريق المشروع بجهود مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية في دعم تنفيذ أنشطة المشروع، والتعاون المثمر بين فرق العمل بالمديرية والمدارس المشاركة.

من جانبه، وجه الدكتور عربي أبو زيد بسرعة حل جميع التحديات والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروع، مؤكدًا حرص المديرية على توفير كل سبل الدعم لإنجاح المبادرة.

وفي ختام اللقاء، أعرب ممثلو المشروع عن تقديرهم الكبير للتعاون البنّاء والجهود المتميزة التي تبذلها مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لإنجاح مشروع "مسار" وتحقيق أهدافه في تنمية مهارات طلاب المرحلة الإعدادية.

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على دعم مبادرات تطوير التعليم الفني والمهني.