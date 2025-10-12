قبل انتخابات الأهلي.. قدامي الاعضاء يوجهون الدعوة للمشاركة في التصويت

تتجه أنظار جماهير النادي الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية إلى مقر النادي بالجزيرة نهاية الشهر الجاري، حيث تُجرى الانتخابات لاختيار مجلس الإدارة الجديد يومي ٣٠ و٣١ أكتوبر، في أجواء يتوقع أن تشهد التفاف الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية

وتنطلق خلال الأيام الماضية دعوات مكثفة من الأعضاء القدامى بالنادي ولجنة الرواد وفريق الصباح للشباب بضرورة المشاركة الفاعلة في التصويت، باعتبارها رسالة دعم لمسيرة الاستقرار المؤسسي واستكمال مشروعات التطوير داخل الأهلي

وتقدم محمود الخطيب بأوراق ترشحه لرئاسة النادي على رأس قائمة تضم مجموعة من الأسماء التي تمثل مزيجًا من الخبرة والطموح، أبرزهم ياسين منصور نائبًا للرئيس، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق، وعضوية كل من طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، محمد الجارحي، سيد عبدالحفيظ، أحمد حسام عوض، وحازم هلال، وتحت السن إبراهيم العامري، ورويدا هشام.