قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب الرئيس الفلسطيني يلتقي توني بلير ويناقش سبل ضمان نجاح خطة ترامب
رئيس الوزراء يستعرض مشروع تحويل نظام التأشيرات السياحية الورقية إلى (QR Code)
رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
خبير بالشئون الإسرائيلية: إنتهاء حرب غزة يدل على أهمية الدور الإقليمي لمصر
الاحتـ.ـلال يجمع الأسرى الفلسطينيين في سجني عوفر والنقب للإفراج عنهم
مشروعات مستقبلية بين الإفتاء وأكاديمية البحث العلمي لإعلاء منظومة القيم والأخلاق
لوقف الحرب على غزة.. قائمة أسماء الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ غدا
شاهد.. أنغام تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور
بعد تعيينه في الشيوخ.. ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي
فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات
شرم الشيخ.. "مدينة السلام" تتحول إلى مركز دائم لصناعة القرار الدولي
مدرب ألمانيا يدافع عن انطلاقة نجم ليفربول.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بحضور رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد اليد.. الأكاديمية الأفريقية تمنح الرخصة (A) للمدربين

الدراسة الدولية للرخصة (A) للمدربين
الدراسة الدولية للرخصة (A) للمدربين
محمد سمير

أنهى اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي بنجاح تنظيم الدراسة الدولية للرخصة (A) للمدربين، والتي أقيمت تحت إشراف الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة اليد، وبالتعاون مع الأكاديمية الدولية الإفريقية، في خطوة جديدة تستهدف تطوير منظومة التدريب داخل القارة السمراء ورفع كفاءة الكوادر الفنية.

وشهدت الدراسة مشاركة 26 دارسًا من 12 دولة إفريقية، بمشاركة نخبة من المحاضرين الدوليين المعتمدين من الاتحاد الدولي، من أبرزهم الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني لفريق الأهلي المصري للرجال، والإسباني باسكوال بربيتو المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا في مونديال 2006، إلى جانب مجموعة من الخبراء المتخصصين في الجوانب الفنية والبدنية والنفسية.

وحظيت فعاليات الدراسة بحضور مميز من كبار مسؤولي اللعبة، حيث حرص د. حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي للعبة ، على التواجد لمتابعة جانب من المحاضرات، وتوجيه كلمة للمشاركين أشاد فيها بمستوى التنظيم والدعم الفني الذي يقدمه اتحاد اليد المصري لتطوير المدربين في إفريقيا، مؤكدًا أن مصر أصبحت مركزًا رئيسيًا لبرامج التأهيل الفني على مستوى القارة.

كما حضر الكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد فعاليات الدراسة، وأكد في كلمته أن الاتحاد يسعى إلى استمرار تنظيم الدورات المتقدمة في مختلف المستويات الفنية، مشددًا على أن تطوير المدربين هو أحد أهم محاور خطة العمل التي يتبناها الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وضمت قائمة الدارسين المصريين كلًا من محمد عبد السلام ريشة وصابر حسين، اللذين أثنيا على القيمة العلمية الكبيرة للدراسة، والفرصة المتميزة للاحتكاك بالمحاضرين الدوليين والاستفادة من خبراتهم.

وفي ختام البرنامج، أعرب الكابتن طارق لطفي، رئيس لجنة التدريب ، عن سعادته بنجاح الدراسة، مؤكدًا أن التنظيم جاء بالشكل الذي يليق بمكانة مصر القارية.

وقال لطفي إن نجاح هذه الدراسة يؤكد ثقة الاتحادين الدولي والإفريقي في القدرات المصرية على التنظيم والتطوير."

ولفت إلى أن وجود الدكتور حسن مصطفى والكابتن خالد فتحي منح الحدث زخمًا خاصًا، ودعمًا كبيرًا للمشاركين."

وكشف أن هدف الاتحاد  المستقبلي هو تحويل مصر إلى مركز تدريبي دائم لإعداد وتأهيل المدربين الأفارقة وفق أحدث النظم العالمية."

خالد فتحي الدراسة الدولية للرخصة الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة اليد الأكاديمية الدولية الإفريقية حسن مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقات المتجددة

الدكتور شريف وديع

وزير الصحة يهنئ الدكتور شريف وديع بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ

جانب من الاجتماع

نائب وزير الصحة يترأس اجتماعًا تنسيقيًا للإعداد للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المعلم.. من السبورة إلى فضاءات الميتافيرس !

المزيد