مي حلمي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

حرصت الإعلامية مي حلمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ مي حلمي

خطفت مي حلمي الأنظار في أحدث ظهور بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت بلوزة ذات أكمام طويلة مع بنطلون بنفس النقوشات والألوان وهي من الصيحات التي تتصدر أحدث صيحات موضة 2025.

انتعلت مي حلمي حذاء صيفي مسطح باللون الأبيض مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي حلمي بخصلات شعرها الأشقر المنسدله، ووضعت ميكاجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها.