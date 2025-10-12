توروب يتابع لاعبي الأهلي في مباراة مصر وغينيا بيساو

حرص الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التواجد باستاد القاهرة لمتابعة لاعبي فريقه في مباراة المنتخب الوطني امام غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



وتسافر بعثة الفريق الأحمر إلى بوروندي على متن طائرة خاصة؛ استعدادا ‏لخوض مباراة «إيجل نوار» البوروندي، في ذهاب منافسات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.‏



وحدد الجهاز الفني الخميس المقبل موعدا للسفر إلى بوروندي، لخوض المباراة ‏المرتقبة.‏



ويترأس البعثة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة في أخر رحلة خاصة أنه لن يخوض الإنتخابات المقبلة.



وتأهل فريق «إيجل نوار» البوروندي الى دور الـ 32 بعدما تخطى عقبة فريق أساس تليكوم ‏الجيبوتي في دور الـ 64 من البطولة.‏