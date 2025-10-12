أحمد موسى: قمة السلام بشرم الشيخ تجمع الرئيسين السيسي وترامب وسط اهتمام عالمي غير مسبوق

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مدينة شرم الشيخ تستعد لاستضافة قمة السلام التي تعد واحدة من أهم القمم في تاريخ المنطقة، والمقرر انعقادها غدًا بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب قادة وممثلي نحو 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الوفود المشاركة بدأت في الوصول إلى المدينة منذ صباح اليوم، فيما من المنتظر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تمام الثانية ظهرًا استعدادًا لانطلاق فعاليات القمة التي تحظى باهتمام دولي واسع.

وأشار موسى إلى أن هناك محاولات سابقة لإفشال المفاوضات التحضيرية للقمة، إلا أن ترامب تدخل شخصيًا لضمان استمرارها ونجاحها، وهو ما يعكس أهمية القمة ودورها في دعم مسار السلام بالمنطقة.

وأشاد الإعلامي بالدور الكبير الذي لعبه الرئيس السيسي في الدعوة إلى القمة والتنسيق الدبلوماسي المستمر بين القاهرة وواشنطن، عبر وزيري الخارجية في البلدين، بما يعكس الثقة الدولية في القيادة المصرية وقدرتها على إدارة الملفات الإقليمية الحساسة.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن قمة شرم الشيخ تمثل تتويجًا لجهود مصر المتواصلة في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المدينة أصبحت محور اهتمام إعلامي عالمي استعدادًا لهذا الحدث التاريخي الذي يتوقع أن يرسم ملامح جديدة للسلام في الشرق الأوسط.