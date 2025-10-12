محمود بدر: مصر لديها عقود من الخبرة في التفاوض مع إسرائيل .. فيديو

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن مصر لديها خبرة في التعامل مع القضية الفلسطينية وعملية التفاوض مع إسرائيل عبر عقود من الزمن.

وأضاف محمود بدر، في لقائه على فضائية "اكسترا"، أن هناك حالة من التناغم بين وزارة الخارجية المصرية والمخابرات العامة، وكلا الطرفين نجحا في توحيد الكلمة الفلسطينية.

وأشار إلى أن العلاقات الحسنة للمخابرات المصرية مع كل الأطراف كانت سببا في إنجاح المفاوضات والضغط على بعض الأطراف، حيث تعمل مصر جاهدة على ضرورة إنهاء هذا الملف ووقف إطلاق النار مع عدم تصفية القضية الفلسطينية.