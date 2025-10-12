القائمة الكاملة لتعيينات مجلس الشيوخ 2025 بقرار رسمي من الرئيس السيسي

تعيينات مجلس الشيوخ .. نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 (تابع) الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 575 لسنة 2025 بشأن تعيين 100 عضو جديد في مجلس الشيوخ، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة للرئيس وفقًا لأحكام الدستور المصري.

يأتي هذا القرار في سياق حرص الدولة على تجديد الدماء داخل المؤسسة التشريعية، وضمان تمثيل متنوع لمختلف فئات المجتمع.

واقرأ أيضًا:

أسماء أبرز تعيينات مجلس الشيوخ الجديدة

تضمنت قائمة التعيينات الجديدة في مجلس الشيوخ 2025 مجموعة من الشخصيات البارزة في مجالات الدين والسياسة والإعلام والفن. وجاء من بين الأسماء المعينة كل من:

شوقي إبراهيم عبدالكريم موسى علام، مفتي مصر السابق، المعروف بدوره البارز في تعزيز الخطاب الديني الوسطي، وثروت عبدالباسط محمد الخرباوي، المفكر الإسلامي الشهير.

كما شملت القائمة الإعلاميين سيف زاهر ومحمد شبانة، والفنان ياسر جلال، إلى جانب سحر نصر، وزيرة الاستثمار السابقة، والقبطان ولاء حافظ، الحاصل على الرقم القياسي العالمي في الغطس.

تنوع الأعضاء يعكس رؤية الدولة في التمثيل المتوازن

يهدف القرار الرئاسي إلى تحقيق التوازن بين مختلف الفئات والاتجاهات داخل المجلس، حيث شملت التعيينات شخصيات عامة وأكاديمية وثقافية، بما يعزز من ثراء النقاش البرلماني. كما أكد القرار على الالتزام الكامل بالمادة الدستورية التي تتيح لرئيس الجمهورية تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، مع مراعاة الضوابط القانونية التي تنظم العملية، ومنها:

عدم تعيين عدد كبير من المنتمين إلى حزب واحد لضمان التوازن النيابي.

عدم تعيين من خاضوا الانتخابات وخسروها في ذات الفصل التشريعي.

عدم تعيين أعضاء ينتمون إلى الحزب الذي كان يتبعه الرئيس قبل توليه المنصب.

تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ الجديد

حرص القرار على تخصيص 10 مقاعد على الأقل للنساء، دعمًا لجهود الدولة في تمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمثيل المرأة تمثيلًا عادلًا في جميع المجالس النيابية.

موعد انعقاد أولى جلسات مجلس الشيوخ الجديد

من المنتظر أن يعقد مجلس الشيوخ الجديد أولى جلساته الرسمية خلال النصف الثاني من أكتوبر الجاري، على أن يتولى أكبر الأعضاء سنًا إدارة الجلسة الافتتاحية بمساعدة أصغر عضوين سنًا، وذلك لإجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه، وفقًا للمادة 13 من اللائحة الداخلية للمجلس.

قائمة كاملة تضم رموزًا من مختلف المجالات

شملت القائمة الرسمية أسماء عديدة من بينهم: أسامة محمد كمال عبدالحميد، حمدي سند لوزا قريطم، حسني حسن عبداللطيف أبوزيد، ممدوح محمد شعبان اليماني، بهاء الدين أحمد مرسي زيدان، فارس سعد فام حنضل، محمد عبدالحي العرابي، حاتم عزيز سيف النصر، عبدالعزيز محمد سيف الدين، محمد عمر هاشم، محمد لطفي إبراهيم لطفي، ياسر محمود حسنين، خالد أحمد جلال الدين، مهاب السيد محمود، يوسف السيد يوسف عامر، محمود مسلم، عبدالسند يمامة، السيد عبدالعال، عبدالحكيم السادات، عصام خليل، ناجي الشهابي، أيمن الصفتي، عبد الهادي القصبي، ومحمد علاء الدين عبدالنبي، وغيرهم من الشخصيات العامة والمستقلة.