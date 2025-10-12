نادر السيد يكشف عن أحب البطولات لقلبه في مسيرته الكروية

استرجع حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، نادر السيد، أبرز اللحظات التي لا تُنسى في مسيرته الكروية، وذلك خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc".

ورداً على سؤال حول اللحظة التي لا ينساها في تاريخه، أكد حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، نادر السيد، أن فوزه مع نادي الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال عام 1993 كانت لحظة فارقة.

ووصف حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، نادر السيد، المباراة النهائية أمام أشانتي كوتوكو الغاني بأنها "ملحمة"، مشيراً إلى أنها كانت في بداية مسيرته الاحترافية وهو في عمر 19 عاماً فقط، وأن الفوز بها عن طريق ركلات الترجيح شكّل بداية قوية وعلاقة خاصة مع جماهير الزمالك.

كما تطرق حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، نادر السيد، إلى محطات هامة أخرى في مسيرته، من بينها الفوز ببطولة أفريقيا مرة أخرى مع الزمالك عام 1996، والفوز بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر عام 1998، بالإضافة إلى تجربته الاحترافية في أوروبا، والتي كان من أوائل حراس المرمى المصريين الذين خاضوها.

واختتم حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، نادر السيد، حديثه بأن هذه الأحداث والبطولات الكبرى هي التي تصنع الذكريات الخالدة لدى الجماهير وتُعتبر علامات مضيئة في تاريخ أي لاعب.