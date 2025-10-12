قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الهلال الأحمر: لدينا خطة لإدارة الأزمة في غزة بجميع السيناريوهات المحتملة
محمد إبراهيم يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وريد ستار الإيفواري
«رجال يد الأهلي» يفوز على ريد ستار الإيفواري في بطولة إفريقيا
الرئيس السيسي: مشروع "كربونات الصوديوم" محور رئيسي لدعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية
لامين يامال يقترب من العودة.. خطة لإشراكه تدريجيًا قبل الكلاسيكو
خبير يكشف الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع أسعار الذهب والعملات الرقمية
حقيقة وجود اشتباكات داخلية بين الفلسطينيين.. رئيس بلدية غزة يرد
ريال مدريد يراقب موهبة آرسنال الصاعدة
رئيس بلدية غزة: حجم الدمار كبير.. ونحتاج 100 ألف وحدة سكن مؤقت
إخماد حريق محدود داخل محطة كهرباء المعتمدية دون خسائر
يديعوت أحرونوت: صدام بين الجيش الإسرائيلي والمالية يكشف حجم الخسائر
تصفيات المونديال.. منتخب مصر يتقدم على غينيا بيساو بهدف نظيف بالشوط الأول
توك شو

نادر السيد يكشف عن أحب البطولات لقلبه في مسيرته الكروية

نادر السيد
نادر السيد

استرجع حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، نادر السيد، أبرز اللحظات التي لا تُنسى في مسيرته الكروية، وذلك خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc".

ورداً على سؤال حول اللحظة التي لا ينساها في تاريخه، أكد حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، نادر السيد، أن فوزه مع نادي الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال عام 1993 كانت لحظة فارقة.

ووصف حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، نادر السيد، المباراة النهائية أمام أشانتي كوتوكو الغاني بأنها "ملحمة"، مشيراً إلى أنها كانت في بداية مسيرته الاحترافية وهو في عمر 19 عاماً فقط، وأن الفوز بها عن طريق ركلات الترجيح شكّل بداية قوية وعلاقة خاصة مع جماهير الزمالك.

كما تطرق حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، نادر السيد، إلى محطات هامة أخرى في مسيرته، من بينها الفوز ببطولة أفريقيا مرة أخرى مع الزمالك عام 1996، والفوز بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر عام 1998، بالإضافة إلى تجربته الاحترافية في أوروبا، والتي كان من أوائل حراس المرمى المصريين الذين خاضوها.

واختتم حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، نادر السيد، حديثه بأن هذه الأحداث والبطولات الكبرى هي التي تصنع الذكريات الخالدة لدى الجماهير وتُعتبر علامات مضيئة في تاريخ أي لاعب.

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

السيارة التي كانت تقل القطريين

تفاصيل حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ.. ونقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة

أوزيمبيك

بحث جديد يكشف عن الآثار الجانبية لأدوية إنقاص الوزن مثل أوزيمبيك.. تفاصيل

برج إيفل

حقيقة هدم برج إيفل عام 2026.. شائعة انطلقت من مقال ساخر

الانزلاق الغضروفي

ألم الظهر ليس دائمًا إجهادًا.. تعرفي إلى الانزلاق الغضروفي وأسبابه

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

احمد فهمي
احمد فهمي
احمد فهمي

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

