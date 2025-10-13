التمويل التمويل العقاري في السعودية يقفز 100 مليار ريال خلال عام



قفز التمويل العقاري في السعودية، إلى 900 مليار ريال هذا العام، مقارنة بنحو 800 مليار ريال في 2024، بحسب وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل خلال مشاركته في منتدى قطر العقاري الثالث في الدوحة.

كان الحقيل قد أكد في مقابلة سابقة مع "الشرق" في نهاية العام الماضي، أن حجم التمويل العقاري في المملكة بلغ 800 مليار ريال، ارتفاعاً من 200 مليار ريال في 2018، مشيراً إلى السعودية تتطلع لنمو التمويل العقاري بحلول 2030، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال.

وأضاف الحقيل في منتدى قطر، أن التمويل العقاري يمثل حالياً 27% من إجمالي محافظ البنوك السعودية. مقارنة بنحو 23% العام الماضي.

حلّت المملكة ضيفاً رئيسياً للمنتدى ضمن جلسة وزارية رفيعة المستوى ناقشت "خريطة طريق القطاع العقاري نحو تحقيق رؤية 2030"، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

السعودية توقع اتفاقية مع "الديار" القطرية

وقال الوزير إنه تمّ توقيع اتفاقية جديدة مع شركة الديار القطرية لتوسيع حضورها في السوق السعودية ضمن مسار الشراكات الخليجية النوعية.

تشهد المملكة زخماً عقارياً مدفوعاً بالمشاريع العملاقة التي تنفذها، بالإضافة إلى مستهدفات "رؤية 2030" التي حددت نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن عند 70% في نهاية العقد الحالي. ووفقاً للرؤية سيتم بحلول 2030 تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من المساحات التجارية، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من الوحدات المكتبية.

