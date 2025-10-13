التمويل التمويل العقاري في السعودية يقفز 100 مليار ريال خلال عام

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
شوبير يكشف فرمان من ييس توروب قبل مواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية يشيد بالتجربة المصرية في الصحة الوقائية ويصفها بـ«النموذج المشرق»
إجراء عاجل من مخابرات الاحتلال بشأن عائلات الأسرى المقدسيين المفرج عنهم
الاتحاد الأوروبي سيستأنف المراقبة في معبر رفح بين غزة ومصر
وزير التموين: الأمن الغذائي ركيزة للأمن القومي وتحقيق الاستدامة هدف استراتيجي للدولة المصرية
قفز التمويل العقاري في السعودية، إلى 900 مليار ريال هذا العام، مقارنة بنحو 800 مليار ريال في 2024، بحسب وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل خلال مشاركته في منتدى قطر العقاري الثالث في الدوحة.

كان الحقيل قد أكد في مقابلة سابقة مع "الشرق" في نهاية العام الماضي، أن حجم التمويل العقاري في المملكة بلغ 800 مليار ريال، ارتفاعاً من 200 مليار ريال في 2018، مشيراً إلى السعودية تتطلع لنمو التمويل العقاري بحلول 2030، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال.

وأضاف الحقيل في منتدى قطر، أن التمويل العقاري يمثل حالياً 27% من إجمالي محافظ البنوك السعودية. مقارنة بنحو 23% العام الماضي.

حلّت المملكة ضيفاً رئيسياً للمنتدى ضمن جلسة وزارية رفيعة المستوى ناقشت "خريطة طريق القطاع العقاري نحو تحقيق رؤية 2030"، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

السعودية توقع اتفاقية مع "الديار" القطرية

وقال الوزير إنه تمّ توقيع اتفاقية جديدة مع شركة الديار القطرية لتوسيع حضورها في السوق السعودية ضمن مسار الشراكات الخليجية النوعية.

تشهد المملكة زخماً عقارياً مدفوعاً بالمشاريع العملاقة التي تنفذها، بالإضافة إلى مستهدفات "رؤية 2030" التي حددت نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن عند 70% في نهاية العقد الحالي. ووفقاً للرؤية سيتم بحلول 2030 تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من المساحات التجارية، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من الوحدات المكتبية.
