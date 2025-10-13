تعليم الوادى الجديد: انطلاق ماراثون أوائل الطلاب الإعدادية بمدارس المحافظة

أعلن الدكتور سامى فضل دياب، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد انطلاق ماراثون مسابقة أوائل طلبة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026 حيث بدأت اليوم أول لقاءات المسابقة للتصفية على مستوى المدارس من إدارة الداخلة التعليمية ( قطاع المعصرة ) ، بين مدرستى المعصرة الإعدادية ومدرسة الشيخ والى الإعدادية وانتهى اللقاء بفوز مدرسة المعصرة الإعدادية وشهد اللقاء ايمن حنفى مدير إدارة الداخلة التعليمية.

وأشار وكيل تعليم المحافظة إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على الاجتهاد والاستذكار الجيد وخلق روح المنافسة بين المدارس لتحقيق أفضل النتائج. يأتى ذلك بالتنسيق والتعاون بين الإدارات التعليمية الخمس والتعليم الإعدادى والعلاقات العامة، مؤكدًا على التزام الجميع بتحقيق مبدأ بالشفافية والموضوعية والحيادية وإعطاء كل ذى حق حقه، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.