أول ظهور لترامب في إسرائيل
شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025
ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن
جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
إنقاذ 10 أطفال .. محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة
أمجد الشوا: الفلسطينيون يقفون خلف الدور المصري لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى إسرائيل
قمة تاريخية ترسم ملامح شرق أوسط جديد..صحيفة إيطالية: شرم الشيخ تعود عاصمةً للسلام
الرئيس السيسي وترامب يعقدان مباحثات قمة في شرم الشيخ بعد ظهر اليوم
نتنياهو يصل إلى مطار بن جوريون في تل أبيب لاستقبال ترامب
محافظات

أسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم

منصور ابوالعلمين

شهدت الأسواق الرئيسية بمحافظة الوادي الجديد،  حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة، وسط وفرة كبيرة في المعروض وتنوع المنتجات المحلية القادمة من مزارع الواحات والصوب الزراعية المنتشرة بالمراكز المختلفة.

وأكدت جولة ميدانية لعدد من الأسواق بمدينة الخارجة والداخلة أن الأسعار ثابتة مقارنة بالفترة الماضية، مع إقبال متزايد من المواطنين على الشراء، في ظل استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية في متابعة الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.


أسعار الفاكهة اليوم بالوادي الجديد

الرمان: من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

الكمثرى: من 40 إلى 50 جنيهًا.

الكانتالوب: بين 30 و40 جنيهًا.

التفاح المستورد: من 50 إلى 60 جنيهًا.

التين: 35 إلى 40 جنيهًا.

المانجو: 40 إلى 50 جنيهًا حسب الحجم والنوع.


أسعار الخضراوات اليوم في الوادي الجديد

الطماطم: 22 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: 18 جنيهًا.

البطاطس: 25 جنيهًا.

البصل: 20 جنيهًا.

الجزر: 20 جنيهًا.

الفاصوليا: 25 إلى 30 جنيهًا.

الفلفل الألوان: 40 جنيهًا.

الباذنجان البلدي: 20 إلى 25 جنيهًا.


ويأتي هذا الاستقرار انعكاسًا لنجاح مشروعات الري الحديث والتوسع في الصوب الزراعية، التي ساهمت في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير المحاصيل على مدار العام. كما أسهمت المبادرات القومية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، في دعم المزارعين وتحسين البنية التحتية الزراعية.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الزراعية الرائدة في مصر، لما تمتاز به من مناخ معتدل وموارد طبيعية خصبة، ما جعلها نموذجًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار المعيشي داخل الواحات، وتعزيز مكانتها كأحد أهم أقاليم الأمن الغذائي في البلاد.

