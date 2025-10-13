انطلاق فعاليات القافلة الطبية بحاجر المريس بالطود و بدء الدراسة بمعهد تمريض كلية البنات جامعة الأزهر

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر أنطلاق أعمال القافلة الطبية المجانية اليوم الأثنين بحاجر المريس بإدارة الطود الصحية .

و تشمل القافلة الكشف وصرف العلاج المجانى فى التخصصات التالية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة ، الأطفال، الجلدية، باطنه، جراحه، عظام، خدمات الاشعه والتحاليل ، كشف عشوائي(سكر وضغط)، على أن تنفذ القافلة أعمالها على مدار يومى الأثنين و الثلاثاء .

ياتى ذلك فى ضوء جهود مديرية الشؤون الصحة بمحافظة الأقصر لتقديم خدمات صحية مكثفة بجودة عالية ، ووفقاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتكثيف الخدمات الطبية خاصة فى القرى والنجوع

و فى سياق متصل ، شهد وكيل وزارة الصحة بالأقصر إنطلاق فعاليات اليوم الدراسى الأول أمس الأحد بمعهد التمريض بكليه البنات جامعه الازهر ، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون بين كلية البنات جامعة الأزهر و معهد التمريض، وذلك بهدف تعزيز التعليم وتطوير مهارات الطالبات في المجال الصحي.

وذلك بحضور الدكتور كرم عبد الستار عميد الكليه الذى أكد أن هذا التعاون سيُسهم في تطوير العملية التعليمية ويُحسن من تدريب الطالبات، مشيراً إلى أن الدراسة العمليه والنظريه ستكون تحت إشراف مديرية الصحة، مما يضمن مستوى تعليميًا متميزًا، بمشاركة نخبة من أساتذة جامعة الأزهر .

وفي إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية بمحافظة الأقصر، قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بزيارة معمل تحليل المخدرات بالمعمل المشترك و لجنة المجالس الطبية المتخصصة، وذلك لمتابعة سير العمل والأطمئنان على توافر الأطقم الطبية والمستلزمات اللازمة، ضمن أعمال الكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب.

كما تفقد مكتب صحة ثاني المختار، لمتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية، والتأكد من إنتظام أعمال تطعيمات حديثي الولادة، وبرامج مكافحة الإلتهاب الكبدي الوبائي، وكذلك متابعة أعمال تسجيل المواليد والوفيات.

و كذلك متابعة أعمال المبادرات الرئاسية و التى تقدم خدماتها بمختلف الادارات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة بمتابعه د.سحر ابو الوفا منسق المبادرات بالمديريه.