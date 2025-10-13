بعد دعوة الأهلي لانتخاب مجلس إدارة جديد.. مهيب عبد الهادي: هل تتوقع نجاح القائمة أم هناك مفاجأة؟

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤلاً للجماهير بعد انطلاق انتخابات جديدة لمجلس إدارة النادي الأهلي يوم ٣١ أكتوبر المقبل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب مهيب عبد الهادي :":هل تتوقع نجاح القائمة أم هناك مفاجأة ؟".

تنطلق انتخابات جديدة لمجلس إدارة النادي الأهلي يوم ٣١ أكتوبر المقبل وتشهد الانتخابات وجود الكابتن محمود الخطيب على مقعد رئاسة النادي وياسين منصور نائب وخالد مرتجي امين صندوق.

وجه النادي الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للحضور يوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المسئولية خلال السنوات الأربع القادمة. جاء في الدعوة أن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية يستوجب حضور 5 آلاف عضو على الأقل للتصويت واستكمال العملية الانتخابية ومناقشة جدول الأعمال.

