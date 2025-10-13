توروب يقود أول مران للأهلي غدًا.. تفاصيل

أعلن الناقد الرياضي فتحي سند عن قيادة الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريبات الفريق غداً.

وكتب فتحي سند عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"توروب يقود أول مران للأهلي غدًا الثلاثاء، والفريق يحصل على راحة اليوم مع استمرار برامج علاج المصابين".

موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق إيجل نوار في بورندي، في إطار مباراة الذهاب من دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

ويغيب عن الأهلى 8 لاعبين للتواجد مع منتخب مصر الأول هم محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.